Осуђени бивши челници Омладинског савјета Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Бивша предсједница и секретар Омладинског савјета Републике Српске Данијела Топић (33) и Милош Благојевић (39) из Бањалуке неправоснажно су осуђени на четири године и 10 мјесеци због злоупотреба, којима буџет Српске оштећен за више од 90.000 КМ.
Пресуду је, у поновљеном поступку, изрекао Окружни суд у Бањалуци. Обоје су оглашени кривим за кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења, пише Глас Српске.
Топићева је добила двије године и 10 мјесеци, а Благојевић двије године затвора. Они су раније били ослобођени оптужбе, али је пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и случај вратио на ново суђење.
Пресудом је Топићева обавезана да у буџет Републике Српске уплати 88.382 КМ, а Благојевић 2.600 КМ на име накнаде штете. То морају да плате 30 дана након правоснажности пресуде. Како је наведено у пресуди Република Српска је за надокнаду преосталог дијела штете по основу имовинскоправног захтјева упућена на парнични поступак
Према оптужници бањалучког Окружно тужилаштва Топићева је од 20. септембра 2016. до 24. фебруара 2020. године вршећи функцију предсједника Омладинског савјета РС у намјери да себи прибави противправну корист подизала новац са рачуна без правдања.
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Предсједница и секретар Омладинског савјета ослобођени оптужбе!
Та средства су била одобрена за реализовање пројеката финансираних од стране Министарства породице, омладине и спорта РС. Терете је да није правдала начин вођења подигнутих новчаних средстава Министарству породице, омладине и спорта, те није подносила финансијске извјештаје Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) за 2016., 2017., 2018. и 2019. те је тако буџет РС оштећен за око 98.302 КМ.
Благојевића оптужница терети да је као секретар Омладинског савјета РС од 7. октобра 2016. до 31. децембра 2016. у намјери да себи прибави противправну имовинску корист, путем чековних налога у банци подизао новчана средства. Наводи се да подизана средства није оправдао, а што је био дужан да уради. Тиме је како је наведено у тој оптужници оштетио буџет за 7.100 КМ.
Топићева и Благојеви су били оптужени и за кривично дјело повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављања финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање. Сада зато дјело нису осуђени.
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