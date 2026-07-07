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Осуђени бивши челници Омладинског савјета Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:11

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Осуђени бивши челници Омладинског савјета Републике Српске

Бивша предсједница и секретар Омладинског савјета Републике Српске Данијела Топић (33) и Милош Благојевић (39) из Бањалуке неправоснажно су осуђени на четири године и 10 мјесеци због злоупотреба, којима буџет Српске оштећен за више од 90.000 КМ.

Пресуду је, у поновљеном поступку, изрекао Окружни суд у Бањалуци. Обоје су оглашени кривим за кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења, пише Глас Српске.

Топићева је добила двије године и 10 мјесеци, а Благојевић двије године затвора. Они су раније били ослобођени оптужбе, али је пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и случај вратио на ново суђење.

Надокнаде штете

Пресудом је Топићева обавезана да у буџет Републике Српске уплати 88.382 КМ, а Благојевић 2.600 КМ на име накнаде штете. То морају да плате 30 дана након правоснажности пресуде. Како је наведено у пресуди Република Српска је за надокнаду преосталог дијела штете по основу имовинскоправног захтјева упућена на парнични поступак

Шта пише у оптужници

Према оптужници бањалучког Окружно тужилаштва Топићева је од 20. септембра 2016. до 24. фебруара 2020. године вршећи функцију предсједника Омладинског савјета РС у намјери да себи прибави противправну корист подизала новац са рачуна без правдања.

sudija sudjenje

Хроника

Предсједница и секретар Омладинског савјета ослобођени оптужбе!

Та средства су била одобрена за реализовање пројеката финансираних од стране Министарства породице, омладине и спорта РС. Терете је да није правдала начин вођења подигнутих новчаних средстава Министарству породице, омладине и спорта, те није подносила финансијске извјештаје Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) за 2016., 2017., 2018. и 2019. те је тако буџет РС оштећен за око 98.302 КМ.

Благојевића оптужница терети да је као секретар Омладинског савјета РС од 7. октобра 2016. до 31. децембра 2016. у намјери да себи прибави противправну имовинску корист, путем чековних налога у банци подизао новчана средства. Наводи се да подизана средства није оправдао, а што је био дужан да уради. Тиме је како је наведено у тој оптужници оштетио буџет за 7.100 КМ.

Нису осуђени за друго кривично дјело

Топићева и Благојеви су били оптужени и за кривично дјело повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављања финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање. Сада зато дјело нису осуђени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Окружни суд Бањалука

пресуда

злоупотреба положаја

Данијела Топић

Милош Благојевић

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