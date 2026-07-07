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Ухапшен Данијел Трнинић: Осумњичени за пуцњаву у Чаковцу раније осуђиван у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 11:08

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Осумњичени за покушај убиства у Чаковцу
Фото: Policijska uprava međimurska

Ухапшен је Данијел Трнинић (42), мушкарац осумњичен да је у суботу на паркингу у Чаковцу пуцао и тешко ранио двојицу мушкараца.

Како је саопштила Полицијска управа међимурска, Трнинић се сумњичи за покушај убиства, као и за изазивање опште опасности.

За њим је од суботе трајала интензивна полицијска потрага, а сумњало се и да је побјегао у БиХ.

Добровољно се предао

Како сазнаје Индекс, Трнинић је био у бјекству у Словенији, гд‌је је, посредством особа из криминалног миљеа, ступио у контакт с полицијом и прихватио приједлог да се добровољно преда.

Трнинић је рођен у Сиску, а пријављено пребивалиште има на подручју Вараждинске жупаније.

Одраније је познат хрватској и полицији БиХ.

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Прије шест година ухапшен је у БиХ у акцији "Уникат" заједно с још двије особе. У напуштеној фабричкој хали узгајао је и продавао марихуану те посједовао илегално оружје.

Због тога је осуђен на пет и по година затвора. Према незваничним информацијама, трећину казне одслужио је у БиХ, након чега је, као хрватски држављанин, затражио премјештај у Хрватску, гд‌је је остатак казне издржао у затвору у Лепоглави.

Поменути медиј преноси да ни након изласка из затвора није престао с криминалним активностима, а вараждинској полицији познат је и по преварама у привреди.

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Према незваничним информацијама, повод сукобу испред једног угоститељског објекта у Чаковцу била је дрога.

Двојица рањених мушкараца налазе се у Жупанијској болници у Чаковцу, гд‌је су стабилно и ван животне опасности.

Полиција је с њима обавила прве разговоре, али ће их званично испитати тек када им се здравствено стање побољша.

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Тагови :

хапшење

Пуцњава

Пуцњава Чаковец ноћни клуб

Ухапшен Данијел Трнинић

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