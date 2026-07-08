Република Српска уводи нова одликовања

Аутор:АТВ редакција
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Приједлогом закона о измјени и допуни Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, о којем се данас води расправа у Народној скупштини Републике Српске, уводе се нова одликовања којим су борци одликовани за војне заслуге у рату и допринос у одбрани Српске.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, образлажући овај приједлог, рекао је да је основни разлог за његово усвајање увођење нових одликовања Орден Његоша првог, другог и трећег реда, Орден Крста милосрђа, Медаља Петра Мркоњића, Медаља за војне заслуге и Медаља за војничке врлине, којим су борци одликовани за војне заслуге у рату и допринос у одбрани Републике Српске.
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Он је рекао да ова одличја према важећем закону нису била дефинисана као одликовања за која је утврђено право на новчану накнаду за носиоце.
Остојић је навео да је овим приједлогом закона допуњена одредба којом се регулише могућност остваривања статуса и права нове категорије бораца који имају пријављено пребивалиште у Брчко дистрикту, преноси "Срна".
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