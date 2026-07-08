Наставак сједнице НСРС - посланици данас о повећању плата

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће данас бити настављена 39. посебна сједница НСРС на којој ће, између осталог, бити разматран сет закона, којима се предвиђа повећање плата у јавном сектору.
Тим измјенама, од првог августа веће плате требало би да добију запослени у јавним установама у области здравства, у јавним службама, запослени у основним и средњим школама и ђачким домовима, изјавила је током уводног обраћања, министарка финансија, Зора Видовић.
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Плате ће бити повећане од пет одсто. За те намјене из буџета ће бити потребно издвојити нешто мање од 48 милиона марака. Видовићева је нагласила да је ово друго повећање плата буџетским корисницима у овој години.
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