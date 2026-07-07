Скупштина усвојила Декларацију о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Републике Српске у послијеподневном дијелу 40. посебне сједнице усвојила је Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у Босни и Херцеговини, на иницијативу Борачке организације Републике Српске и Асоцијације „Ствараоци Републике Српске“.
ДЕКЛАРАЦИЈА О ЗАШТИТИ ВИТАЛНИХ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
1. Народна скупштина Републике Српске наглашава важност одбране демократски изабраних институција Републике Српске од свих покушаја да буду смањене или укинуте њихове надлежности и пренијете на ниво заједничких институција БиХ с циљем унитаризације, супротно уставима Републике Српске и БиХ, а које је верификовао Дејтонски мировни споразум као међународни уговор.
2. Неопходно је кроз парламентарне и друге процедуре, покренути поступке за поништење низа одлука високих представника које су донијете на основу тзв. бонских овлашћења на која стране Дејтонског мировног споразума (Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина) и потписнице његових анекса (Република Српска и Федерација БиХ) никада формално ни службено нису дале пристанак. Зато је сврсисходно враћање дејтонских надлежности Републике Српске, а које су јој мимо воље Републике Српске као уговорнице, али и устава и закона одузете уз свесрдну подршку дијела међународне заједнице и унитаристичких снага у БиХ. То на крају подразумијева и престанак мандата ОХР-а и високог представника и окретање дијалогу и политичком договору свих релевантних политичких субјеката о будућности БиХ.
3. Народна скупштина Републике Српске подсјећа на важност спречавања свих покушаја да се одузме имовина Републике Српске, тако што би се власништво над њом као и њеним кориштењем пренијело на ниво БиХ и у том смислу је потребно пооштравање законских прописа и кажњавање свих злоупотреба који се односе на ово витално национално питање, те употребити сва средства његове заштите од било ког облика наметања и интервенционизма а у складу са правом народа на самоопредјељење из чланова 1. став 2. и члана 55. Повеље Уједињених нација, члана 1. Међународног пакта о грађанским и политичким правима, члана 1. Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима, као и начелима садржаним у Декларацији о начелима међународног права која се односе на пријатељске односе и сарадњу међу државама.
4. Заштита културно-историјског насљеђа, поред осталог споменика националне културе, језика, писма, православних храмова, српских гробаља и слично, од њиховог негирања, присвајања као и ревизије историјских чињеница у овој области је од изузетног значаја.
5. Циљ треба да буде демографски и економски одржива и социјално стабилна Република Српска у којој ће се сви њени дијелови равноправно развијати како би се младима пружиле подједнаке шансе за нормалан живот са извјесном перспективом за њих и њихове породице ако остану у срединама гдје су рођени и гдје могу имати сигурно запослење. Стабилан економски развој подразумијева најоштрији обрачун са криминалом и корупцијом, посебно у јавним предузећима и институцијама.
6. Народна скупштина Републике Српске позива на даље продубљивање сарадње са Републиком Србијом на основу Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије у економском, културном, образовном, инфраструктурном, безбједносном и свим другим секторима. Ова сарадња ни у којем погледу није усмјерена против друга два народа у БиХ нити против било које сусједне земље, него доприноси миру и стабилности у БиХ. Њен циљ је да се још више ојача и учврсти српски национални идентитет и да Република Српска и Република Србија остану сигурни гаранти опстанка српског народа на овим одувијек турбулентним балканским просторима.
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