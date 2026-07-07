Народни посланици подржали вето Жељке Цвијановић

Аутор:Бранка Дакић
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Пала је одлука Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика. Двотрећинском већином подржан је вето Жељке Цвијановић. Манипулације и нерегуларности у тој Комисији трају годинама и вријеме је да им се стане у крај, поручује Цвијановић.
„Ово је био одличан начин да ствари вратимо на почетак и да почнемо да поправљамо оно што је дубоко урушено, што је дубоко изашло из сфере нормалног рада и прешло у сферу манипулације и злоупотребе цјелокупног система везаног за рад ове Комисије“, поручила је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, те додала да:
„Народна скупштина је показала високи ниво зрелости. Народна скупштина нема рушилачки карактер, али има карактер данашња одлука и подршка вету и у функцији је прављења амбијента да се дође до нормалног аранжмана у које неће бити прегласавања“.
У закључцима које је Народна скупштина усвојила, између осталог, стоји да се одбацује било какав покушај наметања некаквог босанског идентитетског, културног, историјског, вјерског и етничког квалификатива, те се захтијева поштовање културног, историјског, вјерског и етничког насљеђа српског народа у БиХ. Народна скупштина захтијева и да се поступак именовања чланова Комисије за очување националних споменика врати у легалне оквире.
„Мислим да је оваква сједница Скупштине манифестација политичке моћи у Републици Српској. Сваки пут то јесте и сваки пут то говорим. Овдје имамо једно национално питање. Ово можда најважније питање око којег члан Предсједништва може уложити вето и довести ово питање у Народну скупштину“, рекао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Срђан Мазалица.
Поред странака владајуће коалиције, вето су подржали СДС и ПДП. Прегласавање српског члана Предсједништва БиХ питање је које захтијева српско јединство, порука је из опозиције.
„Мени је, заиста, неприхватљиво враћање странаца у ту Комисије, јер ја мислим да наши људи врло добро познају нашу историју. Нико ми не може рећи да неко са стране познаје боље ситуацију у земљи у којој ми свакодневно страдамо, гдје хоће да нам затру наш језик, нашу културу и нашу породицу“, рекао је самостални посланик у Народној скупштини Републике Српске, Милан Савановић.
Међу онима који су вето подржали нису били Игор Црнадак и Небојша Вукановић. За Вукановића је ово представа.
„Ми из Листе за правду и ред никада нисмо учествовали у вашим фарсама, предизборним препуцавањима, подизању рејтинга, тако нећемо ни овај пут. На страну да ми подржавамо то што је урадио Бећировић, нема разлике у политици између вас и њега, нити подржавамо његове одлуке, али једноставно не желимо бити статисти у представи“, рекао је шеф Клуба посланика Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске, Небојша Вукановић.
Вето српског члана Предсједништва црвена је линија и онај ко га не подржава исписао се из српског корпуса, порука је Ненада Стевандића. Сличне поруке и из СНСД-а - ово није само прегласавање српског члана Предсједништва, већ комплетног српског народа.
„Оно за шта се ми боримо све вријеме и оно како је прописао Анекс 8 јесте да постоје национални споменици српског, хрватског и бошњачког народа. Оно што су све вријеме на превару радили из Сарајева, нажалост некада и уз помоћ опозиције из Републике Српске, јесте да су проглашавали националне споменике БиХ“, рекао је делегат СНСД-а у Клубу Срба у Дому народа ПС БиХ, Радован Ковачевић.
Чланови Предсједништва Бих, Жељко Комшић и Денис Бећировић имали су намјеру да у Комисију за националне споменике именују четири нова члана, два домаћа и двоје странаца, што је за Српску неприхватљиво.
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