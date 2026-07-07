Саво Минић: Милорад Додик ће 9. јануара говорити као предсједник Владе Српске

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик ће 9. јануара говорити као предсједник Владе Републике Српске, рекао је Саво Минић, актуелни предсједник Владе на сједници Народне скупштине Републике Српске.
"Искрено се надам и вјерујем да ћу 9. јануара говорити као предсједник Републике, а ако вас баш занима да ли ће говорити Милорад Додик мислио сам да то овако не саопштавам, али ћу вам саопштити. Говориће и говориће као предсједник Владе", рекао је Минић.
Минић је рекао да су сви високи представници гањали српске прваке и носиоце власт.
"Високи представници си цијело вријеме гањали српске прваке и оне који су носиоци власти и рачунајући да ће све нас ставити у инфериоран положај. Ја причам да један човјек руши систем", рекао је Минић.
У парламенту Српске у току је скупштинска расправа о Приједлогу одлуке о усвајању Декларације о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, по хитном поступку, која је приједлог предсједника Народне скупштине Ненада Стевандића на захтјев Борачке организације Републике Српске и Асоцијације "Ствараоци Републике Српске"
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