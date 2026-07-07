Logo

Саво Минић: Милорад Додик ће 9. јануара говорити као предсједник Владе Српске

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 18:24

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Милорад Додик ће 9. јануара говорити као предсједник Владе Републике Српске, рекао је Саво Минић, актуелни предсједник Владе на сједници Народне скупштине Републике Српске.

"Искрено се надам и вјерујем да ћу 9. јануара говорити као предсједник Републике, а ако вас баш занима да ли ће говорити Милорад Додик мислио сам да то овако не саопштавам, али ћу вам саопштити. Говориће и говориће као предсједник Владе", рекао је Минић.

Минић је рекао да су сви високи представници гањали српске прваке и носиоце власт.

"Високи представници си цијело вријеме гањали српске прваке и оне који су носиоци власти и рачунајући да ће све нас ставити у инфериоран положај. Ја причам да један човјек руши систем", рекао је Минић.

У парламенту Српске у току је скупштинска расправа о Приједлогу одлуке о усвајању Декларације о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, по хитном поступку, која је приједлог предсједника Народне скупштине Ненада Стевандића на захтјев Борачке организације Републике Српске и Асоцијације "Ствараоци Републике Српске"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Саво Минић

9. јануар - Дан Републике Српске

Влада Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Република Српска

Додик: Maли Зејтинлик свето мјесто Републике Српске

1 ч

0
Отворено ново дјечије игралиште у бањалучком насељу Росуље

Бања Лука

Отворено ново дјечије игралиште у Росуљама: Додик поручио да се акција наставља широм Бањалуке

2 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Република Српска

Додик: Снага Српске почива на жртви коју Срби памте

4 ч

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Република Српска

Додик: Трећа трака преко Романије већ би била изграђена да нема мешетарења

7 ч

9

Више из рубрике

Моје здравство мобилна апликација

Република Српска

Да ли сте преузели нову апликацију ФЗО-а Републике Српске?

1 ч

0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Република Српска

Додик: Maли Зејтинлик свето мјесто Републике Српске

1 ч

0
Зграда Хага, Холандија

Република Српска

Одбијен захтјев за пријевремено пуштање генерала Радислава Крстића

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Република Српска

Додик: Снага Српске почива на жртви коју Срби памте

4 ч

0

  • Најновије

18

48

Сакић: Комисија за очување националних споменика је питање спољне политике, Уставни суд нема везе с тим

18

36

Норвешку покосио вирус, у тешком су проблему

18

28

Зељковић пред Левски: Вјерујем у Борац, екипа која има квалитет и карактер

18

24

Саво Минић: Милорад Додик ће 9. јануара говорити као предсједник Владе Српске

18

23

Борац - Левски: Кладионице дале предност бугарској екипи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима