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Да ли сте преузели нову апликацију ФЗО-а Републике Српске?

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 17:29

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Моје здравство мобилна апликација
Фото: FZO Republike Srpske

Руководилац добојске Филијале Фонда здравственог осигурања Републике Српске Ведран Скокић позвао је грађане да преузму мобилну апликацију "Моје здравство" којом стичу могућност увида у лични електронски здравствени картон у реалном времену.

Апликација даје осигураницима реалну слику вриједности здравствених услуга и преглед трошкова здравствене заштите, као и брз приступ електронском здравственом картону.

"Осигураници више не морају да се распитују у Дому здравља о томе да ли на е-картону имају одређену упутницу", изјавио је Срни Скокић и нагласио да је испоштован безбједносни аспект заштите података током кориштења апликације.

Он је навео да осигураници, између осталог, кориштењем апликације "Моје здравство" имају увид у то колико су за здравствену услугу сами платили путем партиципације, а колико је за конкретну услугу финансирано из средстава обавезног здравственог осигурања.

Скокић је навео да је процедура за добијање података за приступ апликацији веома једноставна и да их осигураници могу преузети у пословницама од 7.30 до 15.30 часова, гд‌је ће уједно добити потребну подршку и неопходне информације.

"Апликацији је могуће приступити путем рачунара на адреси mojezsravstvo.org или преузимањем са платформи `Гугл плеј` или `Епл стор`", навео је Скокић.

Према његовим ријечима, родитељ који је носилац осигурања за малољетну д‌јецу добијањем приступних података за свој картон има приступ и картону д‌јетета, док родитељ који није носилац осигурања, за увид у здравствени картон д‌јеце мора потписати изјаву како би добио приступне податке.

Скокић је упозорио кориснике да због безбједности и заштите личних података своје приступне податке не уступају трећим лицима и да се по уочавању проблема у раду апликације обрате надлежној пословници.

Он је додао да ФЗО апликацијом "Моје здравство" наставља процес дигитализације здравственог система с циљем веће транспарентности осигураницима и јачања повјерења у систем здравствене заштите.

Добојска Филијала Фонда здравственог осигурања Републике Српске има шест пословница у Добоју, Броду, Модричи, Дервенти, Шамцу и Теслићу, као и три експозитуре у Вукосављу, Петрову и Станарима, преноси Срна

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Тагови :

Моје здравство апликација

ФЗО Републике Српске

мобилна апликација

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