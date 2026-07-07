Жели да побиједи старење, а сада му желудац „уништава сам себе“: Џонсону дијагностикована неизљечива болест

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Технолошки предузетник Брајан Џонсон, познат по екстремном програму против старења на који троши око два милиона долара годишње, открио је да му је дијагностикован аутоимуни гастритис.
Четрдесетосмогодишњи технолошки предузетник Брајан Џонсон, који је постао познат по томе што је јавно документовао своју екстремну здравствену рутину осмишљену да смањи његову биолошку старост, прошле недјеље је на друштвеним мрежама објавио да му је дијагностикована неизљечива аутоимуна болест.
„Мој желудац сам себе уништава“, написао је Џонсон у објави на платформи Икс (X) 30. јуна. Објаснио је да болује од аутоимуног гастритиса, обољења код којег имуни систем грешком напада здраве ћелије слузокоже желуца.
Навео је да годинама није знао да има ову болест, али сматра да је вјероватно посљедица исхране брзом храном и слатким газираним пићима у периоду прије него што је почео да примјењује биохакинг (biohacking) и потпуно промијенио исхрану, навике спавања и начин живота.
„Као дијете сам јео заслађене житарице, пио газирана пића пуна шећера и претјеривао са брзом храном“, написао је Џонсон. „Имао сам неколико здравих година у раним двадесетим, али сам онда постао млад отац троје дјеце и почео да градим компанију. Под притиском посла и свакодневног стреса запоставио сам здравље и добио око 18 килограма. За неколико година пао сам у дубоку, хроничну депресију. Негдје у том периоду моје тијело је почело да развија аутоимуни процес који је захватио штитасту жлијезду, а затим и слузокожу желуца.“
Додао је да аутоимуни гастритис изазива неповратна оштећења, укључујући недостатак хранљивих материја, анемију и, на дужи рок, повећан ризик од развоја рака.
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„Када се данас открије аутоимуни гастритис, стандардна медицина у суштини признаје пораз, уз образложење да ништа не може да се учини осим контроле болести, без обзира на то колико њене посљедице могу бити тешке или смртоносне“, навео је Џонсон.
Упркос неповратним посљедицама болести, Џонсон каже да намјерава да „покуша да пронађе рјешење“. Планира да редовно прати резултате више дијагностичких тестова, укључујући ниво феритина и гвожђа, док његов тим припрема серију поновљених биопсија и развој терапија у зависности од добијених налаза.
„У доба вјештачке интелигенције, мултиомике (multiomics) и ДНК, протеина и ћелија направљених по мјери, ниједно стање не би требало унапријед сматрати неизљечивим само зато што још нико није покушао да га лијечи савременим технологијама које су нам данас доступне“, поручио је.
Након што је 2013. године продао своју технолошку компанију Брејнтри Венмо (Braintree Venmo) компанији Пејпал (PayPal) за 800 милиона долара, Џонсон је у потрази за вјечном младошћу предузео бројне, често екстремне финансијске и медицинске кораке.
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Између осталог, користио је и крвну плазму свог малољетног сина у нади да ће свој организам „подмладити“ на биолошку старост од 18 година. На свој програм против старења годишње троши око два милиона долара.
Џонсон примјењује холистички приступ успоравању старења и придржава се веганске исхране од 1.977 калорија дневно. Такође узима бројне суплементе и лијекове, од којих неке продаје и преко свог сајта Блупринт (Blueprint).
Његов протокол, доступан на интернет страници, обухвата готово све аспекте свакодневног живота – од оралне хигијене и физичке активности до препорука за коришћење сауне. Своју филозофију борбе против старења назива једноставно – „Не умри“.
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Овај предузетник је прошао и кроз инвазивније медицинске процедуре, укључујући снимања магнетном резонанцом и колоноскопије. Резултате својих здравствених мјерења редовно објављује на интернету, са циљем да остане „биолошки најмјеренија особа у историји“.
У ранијем разговору за Индипендент (The Independent), Џонсон је рекао:
„Практично сам престао сам да бринем о свом здрављу и направио систем који се о мени стара боље него што бих ја икада могао.“
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