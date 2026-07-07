Сакић: Комисија за очување националних споменика је питање спољне политике, Уставни суд нема везе с тим

Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд БиХ нема никакве везе са одлуком о именовању чланова Комисије за очување националних споменика јер је то питање дефиниције спољне политике, навео је правник Дамир Сакић на друштвеној мрежи Икс.
Он је напоменуо да као прво, то је питање дефиниције "спољне политике".
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Као друго је навео да Уставни суд БИХ је у Одлуци У-15/08 заузео став да неће давати дефиницију вањске политике и нагласио да то питање треба да се уреди законом (никад Дино (и они прије) неће предложити Закон о вањским пословима који има шансе да прође, из истих разлога из којих не смије да усвоји Правилник).
Треће, није Уставни суд БИХ организација за испуњавање жеља или машина за прање штетних политичких посљедица (на које је Бећировић био упозорен).
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- Четврто, вето се није могао позвати у фази усвајања Одлуке, јер иста није садржавала међународни елемент. Тек у поступку именовања кад је уведен међународни елемент, створиле су се правне претпоставке за позивање вета - закључио је Сакић.
Ustavni sud BIH nema veze sa ovim. Prvo, ovo je pitanje definicije "vanjske politike". Drugo, Ustavni sud BIH je u Odluci U-15/08 zauzeo stav da neće davati definiciju vanjske politike i naglasio da to pitanje treba da se uredi zakonom (nikad Dino (i oni prije) neće predložiti…— Damir Sakić (@_DamirSakic) July 7, 2026
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