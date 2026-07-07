Цвијановић: Хвала посланицима

Аутор:Ивана Кордић
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила се посланицима у Народној скупштини Републике Српске што су подржали њен вето за заштиту виталног националног интереса.
"Био је ово логичан слијед да након више упозорења које сам имала, такође и неколико претходних сједница, сам указивала да комисија ради на погрешан начин. Комисија је радила исправно пет година након тога након 2001. није имао никакву улогу али је дошло до промјена јер је комисија ширила надлежности", рекла је Цвијановићева и додала:
"Ми никад нисмо добили допис од УНЕСКО-а кад смо се придржавали Анекса 8 Дејтонског споразума. Документација која је представљена Предсједништву била је пуна мањкавости. Ствари су се скривали од осталих. Пуно је овдје манипуалција ово је одличан начин да почнемо да поправљамо што је дубоко урушено и што је прешло из нормалног рада у манипулацију".
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Истакла је и да су посланици опозиције у Републици Српској схватили да је немогуће толерисати прегласвање српског члана.
"На силне мањкавости упозорио је и секретеријат Предсједништва и упозорио је на процедурална кршења гласања чланова Комисије. Покушали су да наговоре Комшића да њих двојица мене обавежу да доставим име петог члана. Дотле иду ствари, не само да узурпира ваша права него да се направи фронт у Предсједништву и ускрати ваша права. Моја је обавеза да ститим Републику Српску и нико ме неће обавезивати шта ћу ја радити у Шредсједништву", поручује Цвијановићева.
Народна скушптина је, каже она, показала крајњи ниво зрелости данас.
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"Чак је сам УНЕСКО 2012. године рекао и процијенио да је исцрпљен мандат те Комисије. Још ћемо неке ствари ставити на чистац што се тиче УНЕСКО-а. То су нам сљедеце активности. Нећемо да ћутимо, зато постоји Народна скупштина која може да буде саставни дио доношења одлука. Мораћемо ствари вратити у нормалне токове, а ово је почетак који ми је окогућио да радим на овај начин све са намјером да се ствари поправе", закључила је она.
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