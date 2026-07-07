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Одбачена одлука Бећировића и Комшића: Усвојен вето Цвијановићеве

Аутор:

Стеван Лулић
07.07.2026 13:47

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојили су вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о заштити виталног националног интереса.

Вето је подржало 59 посланика, док је двоје било против.

Такође, усвојени су и Закључци у вези Приједлога одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске по којој је Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о именовању Комисије за очување националних споменика веома штетна по виталне интересе Републике Српске.

За усвајање закључака гласало је 60 посланика, а двоје је гласало против.

Подсјећамо, Денис Бећировић и Жељко Комшић прегласали су српског члана Предсједништва на 30. редовној сједници одржаној 29. јуна и на тај начин покушали именовати чланове Комисије за очување националних споменика.

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Тагови :

Витални национални интерес

Жељка Цвијановић

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (1)

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