Одбачена одлука Бећировића и Комшића: Усвојен вето Цвијановићеве

Аутор:Стеван Лулић
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Посланици Народне скупштине Републике Српске усвојили су вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о заштити виталног националног интереса.
Вето је подржало 59 посланика, док је двоје било против.
Такође, усвојени су и Закључци у вези Приједлога одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске по којој је Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине о именовању Комисије за очување националних споменика веома штетна по виталне интересе Републике Српске.
За усвајање закључака гласало је 60 посланика, а двоје је гласало против.
Подсјећамо, Денис Бећировић и Жељко Комшић прегласали су српског члана Предсједништва на 30. редовној сједници одржаној 29. јуна и на тај начин покушали именовати чланове Комисије за очување националних споменика.
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