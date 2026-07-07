Узнемирујуће откриће у Сарајеву: Радници пронашли кости испод такси штанда

Аутор:АТВ редакција
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Током радова у Улици Сафвет-бега Башагића у центру Сарајева, радници су у ноћи између 6. и 7. јула, пронашли кости.
"Током ноћи, приликом извођења радова у улици Сафвет-бега Башагића, радници су пронашли одређен број костију, непознатог поријекла", навели су из МУП-а Кантона Сарајево, пишу Независне новине.
Како су додали, о свему је обавијештен тужилац.
"Обавиће се увиђај, те ће се тек након тога знати о каквом проналаску је ријеч", истакли су из МУП-а КС.
Према незваничним информацијама "Аваза", кости су пронађене испод такси штанда на Башчаршији.
Иначе, радови на рехабилитацији улице Сафвет-бега Башагића, у оквиру пројекта рехабилитације локалних путева од значаја за Кантон Сарајево на подручју Општине Стари Град Сарајево, почели су 5. јула.
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Како је наведено на страници Општине Стари град, у оквиру планираних активности предвиђено је и уређење дијела саобраћајнице код минибуског стајалишта у улици Сафвет-бега Башагића.
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