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Узнемирујуће откриће у Сарајеву: Радници пронашли кости испод такси штанда

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 10:01

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Сарајево БиХ град
Фото: Pexel/UMA media

Током радова у Улици Сафвет-бега Башагића у центру Сарајева, радници су у ноћи између 6. и 7. јула, пронашли кости.

"Током ноћи, приликом извођења радова у улици Сафвет-бега Башагића, радници су пронашли одређен број костију, непознатог поријекла", навели су из МУП-а Кантона Сарајево, пишу Независне новине.

Како су додали, о свему је обавијештен тужилац.

"Обавиће се увиђај, те ће се тек након тога знати о каквом проналаску је ријеч", истакли су из МУП-а КС.

Према незваничним информацијама "Аваза", кости су пронађене испод такси штанда на Башчаршији.

Радови од 5. јула

Иначе, радови на рехабилитацији улице Сафвет-бега Башагића, у оквиру пројекта рехабилитације локалних путева од значаја за Кантон Сарајево на подручју Општине Стари Град Сарајево, почели су 5. јула.

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Како је наведено на страници Општине Стари град, у оквиру планираних активности предвиђено је и уређење дијела саобраћајнице код минибуског стајалишта у улици Сафвет-бега Башагића.

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Тагови :

Сарајево

кости

Радници

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