Наставити улагања у Брчко дистрикт

Аутор:Сања Трифковић
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Пројект ревитализације ЈП Лука Брчко приведен је крају. Овиме су створени услови за значајно унапређење ријечног транспорта и привредног развоја овог подручја.Најава делегације ЕУ да се иде у пројекат деминирања десне обале Саве охрабрујући је, кажу у Брчком.
„Предуго је трајало али је важно да смо завршили овај важан посао, капацитети луке су увећани, уређена је инфраструктура сама унутар луке, али пуни значај овог пројекта биће онда када се изврши деминирање и продубљивање пловног пута ријеком Савом“, рекао је Синиша Милић, градонaчелник Брчко дистрикта.
„10 милиона евра је кредит Европске банке, плус три милиона евра гранта....Ово је од изузетног значаја за нас, мислим да смо знатно повећали своје капацитете, убрзали наше процесе претовара роба, на свјетској карти смо познати“, рекао је Перица Јосић, директор ЈП „Лука Брчко“.
Изградња Коридора 5Ц, аутопута, електрификација пруге као и изградња моста између Брчког и Гуње, али прије свега деминирање обале ријеке Саве, даје добре прогнозе за наредни период када је развој Брчко дистрикта у питању и његове инфраструктуре .
Ревитализација једног овако великог пројекта као што је Лука Брчко као и сличних великих инфраструктурних пројеката од великог су значаја за Брчко дистрикт каже то и градоначелник Брчко дистрикта који се касније састао са шефом делегације ЕУ Сореком гдје је било говора о најзначајнијим темама везаним за дистрикт и живот људи у дистрикту Брчко.
Брчко треба да буде афирмисано као мјесто сарадње и мјесто које пружа прилике реализацији бројних пословних идеја, кажу у Брчком.
„Дистрикт Брчко је средина која је својим географским, политичким и правним статусом опредјељена да буде мјесто сарадње и у том смислу је врло важно да сви ови пројекти који не само да имају значај за Брчко већ и за ентитете у БиХ буду реализовани на простору дистрикта Брчко“, рекао је Синиша Милић, градонaчелник Брчко дистрикта.
„Улагање у Брчко, улагање у БиХ је и улагање у земљу за коју вјерујемо да је будућа чланица ЕУ, користим прилику да увјерим све да ћемо и даље наставити са улагањима у дистрикт“, наводи Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ у БиХ.
Теме о којима се поред инвестирања разговарало су и Закон о сукобу интереса, државној служби, јавној управи, сајбер сигурности на којима се убрзано ради.
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