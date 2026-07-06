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Коко и Макси маме погледе на Тргу Крајине: Папагаји постали неизоставан дио љетне атмосфере у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 19:59

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Коко и Макси маме погледе на Тргу Крајине: Папагаји постали неизоставан дио љетне атмосфере у Бањалуци
Фото: ATV

Ако ових врелих љетних вечери прошетате Тргом Крајине у Бањалуци, уз музику која допире из башти кафића и живу атмосферу у центру града, дочекаће вас и необичан призор – папагаји Коко и Макси, који свакодневно привлаче пажњу бројних пролазника.

Њихов власник Драган Мандић већ десет година бави се држањем и представљањем ових егзотичних птица. Коко је ара папагај, док је Макси афрички жако, а заједно су постали права сезонска атракција у центру Бањалуке.

Папагај и дјечак на Тргу Крајине
Папагај и дјечак на Тргу Крајине

Мало ко прође поред њих, а да не застане. Најмлађи са одушевљењем прилазе папагајима, док старији користе прилику да направе фотографију и понесу необичну успомену из града на Врбасу.

Управо зато су Коко и Макси, уз љетне шетње, музику и вечерњу градску вреву, постали препознатљив дио љетне атмосфере на Тргу Крајине, гдје сваке вечери измаме осмијехе Бањалучанима и бројним туристима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

папагаји

Трг Крајине

Макси и Коко

Драган Мандић

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