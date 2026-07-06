Коко и Макси маме погледе на Тргу Крајине: Папагаји постали неизоставан дио љетне атмосфере у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Ако ових врелих љетних вечери прошетате Тргом Крајине у Бањалуци, уз музику која допире из башти кафића и живу атмосферу у центру града, дочекаће вас и необичан призор – папагаји Коко и Макси, који свакодневно привлаче пажњу бројних пролазника.
Њихов власник Драган Мандић већ десет година бави се држањем и представљањем ових егзотичних птица. Коко је ара папагај, док је Макси афрички жако, а заједно су постали права сезонска атракција у центру Бањалуке.
Мало ко прође поред њих, а да не застане. Најмлађи са одушевљењем прилазе папагајима, док старији користе прилику да направе фотографију и понесу необичну успомену из града на Врбасу.
Управо зато су Коко и Макси, уз љетне шетње, музику и вечерњу градску вреву, постали препознатљив дио љетне атмосфере на Тргу Крајине, гдје сваке вечери измаме осмијехе Бањалучанима и бројним туристима.
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