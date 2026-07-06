Ерлинг Халанд уноси 6.000 калорија на дан, на столу срце, јетра, лосос и све једе рукама

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Норвешке одушевила је синоћ цијели свијет победом против Бразила у осмини финала Свјетског првенства. Човјек о којем се највише прича, очекивано, јесте Ерлинг Халанд који је са два гола успио да "смири" јужноамеричку селекцију у завршници сусрета.
Норвешка звјер је недавно отворила свој Јутјуб канал, гдје је већ у првој епизоди показао како заправо изгледа један његов дан ван терена. Нападач Манчестер ситија открио је рутину која му помаже да остане један од најбољих голгетера свијета, од исхране од око 6.000 калорија дневно, преко опоравка, до тренинга и времена које проводи са дјевојком Изабел.
На менију се налази баш све и свашта - од срца, јетри, џигерица, лососа и ствари које многи тешко да би икада ставили у своја уста.
- Људи увијек виде утакмице, голове и прославе, али не и сате који су потребни да бих био спреман за то. Хтио сам да покажем како заиста изгледа мој дан и све мале детаље који праве разлику - поручио је Халанд, па је кренуо у "обилазак".
Дан почиње доручком који чине јаја са бибером на свјежем хлебу од киселог тјеста. Уз то Ерлинг Халанд пије кафу у коју додаје сирово млијеко и јаворов сируп, јер сматра да маст и шећер помажу организму да боље искористи кофеин.
Норвежанин тврди да су кафа и сирово млијеко "суперхрана", а посебно ужива када љети доручкује напољу. Истиче да су рано устајање, јутарње свјетло, свјеж ваздух и кратка шетња изузетно важни за здравље.
Фудбал
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У видеу се појављује и његова партнерка Изабел Хаугсенг Јохансен, са којом има сина. Са њом се упознао још док је био јако мало дијете у фудбалској академији Бринеа, а на крају се испоставило да ће са њом завршити цијели живот.
Након доручка код њега долази физиотерапеут Манчестер ситија Марио Пафунди, са којим пролази кроз истезање и масажу у кућној теретани.
Халанд је истакао да је по доласку у Енглеску имао озбиљне проблеме са адукторима и куковима, толико да је током појединих вјежби трпио велике болове, али да се то временом промијенило.
Физиотерапеут Ситија је истакао да је нападач некада једва могао да рашири ноге под углом већим од 70 степени, док данас без проблема постиже пун опсег покрета. Управо та флексибилност, сматра Норвежанин, омогућава му да постиже спектакуларне голове попут чувених маказица и акробатских завршница.
Сљедећи корак који Халанд има током дана је терапија црвеним свјетлом. Норвежанин стоји испред уређаја који емитује инфрацрвене зраке и јверује да му такав третман помаже у опоравку мишића и смањењу упала.
Excited to share something new 😀 My official YT channel is live! Check it out and don’t forget to like, comment, and subscribe - https://t.co/p6mxs86Kxe 😉 pic.twitter.com/FSaYEwLC3T— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 23, 2025
Каже да му терапија надокнађује оно што зими не може да добије од сунца, нарочито у Манчестеру, гдје често нема довољно природне свјетлости.
Прије него што оде на тренинг, Халанд свраћа на локалну фарму од које купује сирово млијеко, мед и месо.
Овога пута кући носи три "томахавк" бифтека, као и "риб-еyе" и филе. Истиче да највише воли масније комаде меса и да му је подједнако важно да животиње буду добро третиране, јер вјерује да то утиче на квалитет хране, о чему, као што се може примјетити Халанд баш доста води рачуна.
По доласку у тренинг центар Манчестер ситија, Ерлинг Халанд руча пржени пиринач са јајима, бранцином и шпаргле, уз воду са електролитима.
На столу га чекају и суплементи које користи према плану клупског нутриционисте, док Халанд уз осмјех увијек говори да је "исхрана заправо веома једноставна".
Послије ручка слиједи тренинг са екипом.
По повратку кући вријеме је за оно што посебно воли, а то је кување. Халанд каже да обожава храну и да током дана често размишља о сљедећем оброку.
Његова партнерка открила је да може да поједе огромне количине хране, као и да су му међу омиљеним јелима кебаб, такоси са споро печеним брискетом и велики бифтеци са роштиља.
Халанд је открио и да је научио да кува са још 16 година, када је отишао у Молде и почео да живи сам. Тада је морао сам да спрема храну, пере веш и одржава стан.
Док његова супруга Изабел припрема салату од парадајза, црвеног лука, маслиновог уља и першуна, као и домаћи беарнес сос и кромпир, Халанд током дана одлази у ледену купку, а затим у сауну.
Открива да тај ритуал практикује четири до пет пута недјељно јер побољшава циркулацију и менталну снагу, али наглашава да сауну избјегава непосредно прије утакмица.
Највећу пажњу посвећује припреми меса. Објашњава да бифтек прво ставља на маснији дио како би добио савршену корицу, а затим стрпљиво чека прави тренутак за окретање.
- Највећа грешка је што људи прерано окрећу месо - објаснио је Халанд.
За вечеру Халанд и његова супруга једу бифтек, кромпир, салату и домаћи беарнес сос. Изабел је истакла да је управо Халанд пробудио њено интересовање за исхрану, због чега је почела да проучава нутриционизам.
Пар је открио и занимљив детаљ, а то је да код куће често једу рукама, што сматрају потпуно природним.
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