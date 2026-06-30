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Викинзи одвеслали у финале: Халанд срушио борбену Обалу Слоноваче

Аутор:

Стеван Лулић
30.06.2026 21:01

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Фудбалери Норвешке славе пласман у осмину финала Свјетског првенства
Фото: Tanjug/AP Photo/Jessica Tobias

Норвешка је нови учесник осмине финала Свјетског првенства након што је савлдала Обалу Слоноваче са 2:1.

Сјајну утакмицу смо гледали вечерас, а херој Викинга је Ерлинг Халанд који је на самом крају постигао гол за побједу.

Само је један побједник могао да буде, а овај пут је то Норвешка, иако је Обала Слоноваче и те како оправдала своје учешће у осмини финала.

Слонови су играли заиста борбено и офанзивно, због чега су Норвежани морали да се мало више повуку назад него иначе.

Обала Слоноваче је кренула изузетно жестоко, а прву прилику имали су у 20. минуту кад је Конан сјајно прошао неколико дефанзиваца Норвешке, али шутира поред гола.

Наставили су "Слонови" да доминирају, а наредну шансу пропушта Пепе, који из одличне позиције шутира поред гола.

У таквој консталацији снага, Норвешка је повела. Играо се 39. минуту када је након дуже акције до лопте дошао Нуса, који маестрално погађа супротне рашље за вођство од 1:0.

Очигледно уздрмани примљени голом, "Слонови" могу бити сретни што су до краја првог полувремена остали само са једним голом у својој мрежи. Наиме, прво је Халанд промашио зицер у 41. минуту, а у наредном нападу и Сорлот промашује главом.

Посљедњу шансу у првом полувремену имали су играчи Обале Слоноваче, али ударац Агбадоуа одлази поред гола, па се на одмор отишло са предношћу Норвешке.

Наставила је Обала Слоноваче са бољом игром и у другом полувремену, а прву велику шансу пропушта Пепе у 55. минуту, када му је Нyланд сјајно одбранио.

Заслужено изједначење стигло је у 74. минуту када је Диало феноменално након соло акције погодио за 1:1.

Када су сви очекивали крај и одлазак у продужетке, поново је као спасилац Норвежана "испливао" Ерлинг Халанд. Играо се 86. минут када је стамени нападач након асистенције Берга рутински забио за 2:1 и велико славље номиналних гостију на утакмици.

Треба додати да је ово био пети гол за Халанда на овом Свјетском првенству и сада заостаје само један погодак за Лионелом Месијем на актуелном Мундијалу.

Обала Слоноваче се није предавала те је у судијској надокнади имала двије сјајне шансе, али су Норвежани успјели да сачувају своју мрежу.

Остало је до краја 2:1 за Норвешку, која је тако отишла у осмину финала Свјетског првенства, гдје их чека Бразил. Тај сусрет се игра 5. јула.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Обала Слоноваче

Норвешка

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