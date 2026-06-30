Фудбалери Борца завршили припреме на Златибору: Спремни смо за нову сезону

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца привели су крају двонедјељни боравак на Златибору током којег су кроз тренажни дрил и контролне утакмице брусили форму за нову сезону.
"Црвено плави" су у четири дуела уписали двије побједе и по побједу и реми, а главни акценат је, по обичају, био на стицању снаге и уигравању свих линија тима.
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За крај боравка на Златибору "црвено плави" одмјерили су снаге са Ахматом из Грозног који са клупе предводи чувени Станислав Черчесов. Некадашњи руски селектор био је задовољан издањем своје екипе која ја уписала побједу резултатом 3:1, али је похвалио и бањалучки тим
"Борац је добро организован тим који има шта да покаже. Ускоро их чекају квалификација за Лигу шампиона и ја им желим све најбоље. Избалансирани су на свим позицијама и имају квалитетне играче који су против нас пружили добру игру", рекао је Станислав Черчесов, шеф стручног штаба ФК Ахмат.
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Дуел са Борце био је уједно и прилика да се Черчесов сретне са Стојаном Врањешем својим некадашњим играчем из варшавске Легије са којим се домогао дупле круне у Пољској прије десет година.
"У то вријеме није било лако преузети Легију. Клуб је славио сто година постојања и имали смо велику обавезу да направимо добар резултат. На крају смо, заједно, урадили сјајан посао. Стојана сам затекао насмијаног и пуног добре енергије. Помогао нам је да остваримо зацртане циљеве и да се домогнемо трофеје. У сваком тренутну је био спреман да помогне екипи, како на терену, тако и ван њега и његов допринос је био огроман. Остали смо у сјајном односу. Стојан је одличан фудбалер и још бољи човјек", рекао је Черчесов.
Борчеви фудбалер добиће дан предаха по повратку у Бањалуку, а онда ће све мисли усмјерити ка завршној припреми за први европски окршај у новој сезони. На Градски стадион, седмог јула, стиже бугарски шампион Левски из Софије.
Бањалука је данас осванула у Борчевом руху у част сто година постојања клуба, а велико рођендаско славље уз фан зону, концерте и промоцију тима за нову сезону заказано је за трећи јул на Тргу Крајине.
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