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До зоре чекали селектора да се обрачунају с њим - ВИДЕО

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 18:09

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Селектор Јужне Кореје на удару навијача
Фото: Screenshot / X

Неуспјех репрезентације Јужне Кореје на Свјетском првенству прерастао је у озбиљну кризу која је уздрмала читаву земљу.

Послије елиминације већ у групној фази, разочарање навијача претворило се у бес, а легендарни Мјунг-бо Хонг вратио се кући као бивши селектор – уз јаке полицијске мјере обезбјеђења и звиждуке са трибина.

Корејска експедиција слетјела је на аеродром Инчон око четири сата ујутру, очигледно у намјери да избјегне већи број навијача и медија. Међутим, план није успио.

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На терминалу их је дочекала велика група бијесних присталица репрезентације.

Уз бубњеве, повике и транспаренте најгласније се чуло: "Мјунг-бо Хонг, одлази!", иако је селектор још прије повратка у домовину саопштио да подноси оставку, то није умирило навијаче.

Атмосфера је била толико напета да су власти ангажовале око 160 полицајаца, уз додатно приватно обезбјеђење.

Према наводима азијских медија, Хонг је након елиминације примао озбиљне пријетње, због чега се страховало од могућих инцидената на аеродрому, вербалних напада, па чак и бацања предмета на чланове репрезентације.

За разлику од ранијих великих такмичења, Фудбалски савез Јужне Кореје овога пута није организовао званичан дочек репрезентације.

Јужна Кореја је Мундијал отворила побједом против Чешке (2:1), али је потом услиједио потпуни пад форме.

Најприје је поражена од Мексика, а затим је минималним резултатом 0:1 изгубила и од Јужноафричке Републике.

Са освојена три бода завршила је као трећепласирана у Групи А, али то није било довољно за пласман у нокаут фазу, пошто се међу трећепласираним селекцијама нашла испод црте.

Одлука која је разбјеснила нацију

Највише критика изазвао је посљедњи меч против Јужноафричке Републике.

Мјунг-бо Хонг је на клупи оставио капитена и највећу звијезду репрезентације Хјунг-мина Сона, иако је Кореји била неопходна побједа.

Селектор је објаснио да је желио да најбољег играча уведе у наставку утакмице, када би противник био физички исцрпљен.

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Међутим, Сон је на терен ушао тек на почетку другог полувремена, када је утакмица већ кренула у правцу који Јужна Кореја није успјела да преокрене.

Послије елиминације Хонг је преузео одговорност и поднио оставку.

Извинио се навијачима и поручио да је од првог дана на функцији размишљао искључиво о томе како да репрезентацију одведе до успјеха.

Ипак, његов одлазак није ставио тачку на читав случај.

Напротив, отворио је бројна питања о раду Савеза и одговорности људи који воде корејски фудбал.

Укључио се и предсједник државе

Ситуација је постала толико озбиљна да је реаговао и предсједник Јужне Кореје Ли Џе Мјунг.

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Он је од Министарства културе, спорта и туризма затражио спровођење истраге како би се утврдило због чега је репрезентација доживјела неуспјех и које промјене морају да буду спроведене.

Предсједник је нагласио да репрезентација користи јавна средства и државне ресурсе, због чега одговорност не може да се сведе само на резултат на терену.

Под лупом и Фудбалски савез

Поново се нашао на удару и Фудбалски савез Јужне Кореје.

Хонгов повратак на мјесто селектора 2024. године од почетка је био оспораван, јер су многи тврдили да избор није био довољно транспарентан.

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Савез је тада одбацио оптужбе, али је неуспјех на Свјетском првенству поново отворио расправу о начину доношења одлука и одговорности челника корејског фудбала.

Хонг Мјунг-бо ће заувијек остати упамћен као један од симбола чувене генерације која је 2002. године одвела Јужну Кореју до историјског полуфинала Свјетског првенства.

Ипак, као селектор је други пут завршио мандат елиминацијом већ у групној фази, а овог пута пораз је изазвао једну од највећих криза у историји корејског фудбала.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Јужна Кореја

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