Дневница 150 КМ, али радника не могу наћи ни лупом

Аутор:АТВ редакција
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Недостатак радне снаге пољопривредницима је велики проблем, чему свједоче и произвођачи кромпира који дају дневницу до 150 КМ, али радника ни лупом не могу пронаћи.
У Љубушком се приводи крају овогодишња берба раног кромпира, а иако сезону оцјењују просјечном, истичу да се већ годинама суочавају с истим проблемом – недостатком радне снаге.
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Највећи произвођачи раног кромпира налазе се у западним селима Љубушког, међу којима су Војнићи, Шиповача и Вељаци. Овогодишња производња одвијала се у нешто тежим условима због обилних падавина у фебруару, које су одгодиле садњу.
Предсједник Удружења пољопривредника "Плодови земље“ Дубравко Буцо Вукојевић изјавио је за "Слободну Далмацију" да је ове године засађено између 300 и 350 хектара раног кромпира те да је произведено између 5.000 и 6.000 тона
Почетна цијена пластеничког кромпира износила је око 2,50 КМ по килограму, док је касније пала на између 0,80 и 1 КМ. Према ријечима Вукојевића, произвођачи могу остварити зараду када продајна цијена достигне око једне конвертибилне марке по килограму, што им представља мотив да наставе производњу и наредне године.
Ипак, највећи изазов није производња нити пласман, већ проналазак радника за сезонске послове. Како наводи Вукојевић, дневница за осмосатни рад у пољу износи 150 КМ, али упркос томе заинтересованих готово да нема.
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Истиче да разлог није висина зараде, већ чињеница да млади данас имају велики избор других послова и ријетко се одлучују за сезонски рад у пољопривреди. Додаје да послове у пољу углавном прихватају особе старије од 50 година, док је све мање млађих који желе радити на таквим пословима.
Недостатак сезонских радника посљедњих година постао је један од највећих проблема домаће пољопривреде, због чега произвођачи све теже организују бербу и друге сезонске радове, упркос све већим дневницама које нуде радницима.
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