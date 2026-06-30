Саобраћајна незгода у центру Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У строгом центру Бањалуке, у Улици краља Петра I Карађорђевића, данас се у поподневним часовима догодила саобраћајна незгода у којој је оборен мотоциклиста.
Према сазнањима са терена, у удесу су учествовали путнички аутомобил марке "голф" и мотоцикл, који је након судара остао да лежи на коловозу.
У овој незгоди двије особе су задобиле лакше тјелесне повреде.
Србија
Мајка оставила дјецу у аутомобилу током топлотног таласа, полиција затекла језив призор
На мјесту догађаја био се окупио већи број пролазника који су притекли у помоћ повријеђенима.
Више информација се очекује након обављеног увиђаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
37
19
33
19
30
19
23
19
19
Тренутно на програму