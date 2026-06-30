Logo

Саобраћајна незгода у центру Бањалуке

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 17:28

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У строгом центру Бањалуке, у Улици краља Петра I Карађорђевића, данас се у поподневним часовима догодила саобраћајна незгода у којој је оборен мотоциклиста.

Према сазнањима са терена, у удесу су учествовали путнички аутомобил марке "голф" и мотоцикл, који је након судара остао да лежи на коловозу.

У овој незгоди двије особе су задобиле лакше тјелесне повреде.

илу-ротација-29062026

Србија

Мајка оставила дјецу у аутомобилу током топлотног таласа, полиција затекла језив призор

На мјесту догађаја био се окупио већи број пролазника који су притекли у помоћ повријеђенима.

Више информација се очекује након обављеног увиђаја.

(Провјерено.инфо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Жену у Мостару напало више особа, упутили јој и пријетње

3 ч

0
Комбијем Граничне полиције превозили намјештај за викендицу

Хроника

Комбијем Граничне полиције превозили намјештај за викендицу

5 ч

0
Наређена обдукција тијела пронађеног у Врбасу код Рекавица

Хроника

Наређена обдукција тијела пронађеног у Врбасу код Рекавица

10 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Пуцњава на Палама након свађе

10 ч

0

  • Најновије

19

37

Завршена сједница ПД ПС БиХ: Шта је усвојено, а шта оборено?

19

33

Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

19

30

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

19

23

Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

19

19

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима