Комбијем Граничне полиције превозили намјештај за викендицу

Аутор:АТВ редакција
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Службени комби Граничне полиције БиХ заустављен је код Метковића, а у возилу су, према наводима, били намјештај и техничка опрема.
Службени комби Граничне полиције Босне и Херцеговине заустављен је на подручју Метковића, а према наводима које је објавио портал Црна Хроника, у возилу су се налазили пакети с намјештајем и техничком опремом приватног власништва.
Према истим наводима, припадници МУП-а Републике Хрватске утврдили су да је роба наводно незаконито превезена преко граничног пријелаза Умка, који је под контролом Јединице Граничне полиције Дољани.
Како се даље тврди, о овом случају службеним путем обавијештена је и Гранична полиција БиХ, која наводно проводи криминалистичку истрагу ради утврђивања свих околности догађаја.
Хроника
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Према незваничним информацијама, заплијењени намјештај и техничка опрема су у власништву једног високо позиционираног полицијског службеника Граничне полиције БиХ. Роба је била намијењена опремању викендице на Пељешцу, те да је за њен пријевоз наводно кориштено службено возило.
Портал Црна-Хроника такође наводи да је због овог случаја суспендовано више припадника МУП-а Републике Хрватске, који су, према тим тврдњама, осумњичени да су омогућили незаконит пролазак службеног комбија преко граничног пријелаза.
Званичне информације надлежних институција о овом случају за сада нису објављене, а околности догађаја и евентуална одговорност биће познати након окончања истраге.
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