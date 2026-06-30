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Комбијем Граничне полиције превозили намјештај за викендицу

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 13:47

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Комбијем Граничне полиције превозили намјештај за викендицу
Фото: Granična policija BiH

Службени комби Граничне полиције БиХ заустављен је код Метковића, а у возилу су, према наводима, били намјештај и техничка опрема.

Службени комби Граничне полиције Босне и Херцеговине заустављен је на подручју Метковића, а према наводима које је објавио портал Црна Хроника, у возилу су се налазили пакети с намјештајем и техничком опремом приватног власништва.

Према истим наводима, припадници МУП-а Републике Хрватске утврдили су да је роба наводно незаконито превезена преко граничног пријелаза Умка, који је под контролом Јединице Граничне полиције Дољани.

Како се даље тврди, о овом случају службеним путем обавијештена је и Гранична полиција БиХ, која наводно проводи криминалистичку истрагу ради утврђивања свих околности догађаја.

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Према незваничним информацијама, заплијењени намјештај и техничка опрема су у власништву једног високо позиционираног полицијског службеника Граничне полиције БиХ. Роба је била намијењена опремању викендице на Пељешцу, те да је за њен пријевоз наводно кориштено службено возило.

Портал Црна-Хроника такође наводи да је због овог случаја суспендовано више припадника МУП-а Републике Хрватске, који су, према тим тврдњама, осумњичени да су омогућили незаконит пролазак службеног комбија преко граничног пријелаза.

Званичне информације надлежних институција о овом случају за сада нису објављене, а околности догађаја и евентуална одговорност биће познати након окончања истраге.

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Тагови :

Гранична полиција БиХ

превоз намјештаја

Хрватска

викендица

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