У Требињу измјерена највиша температура за јун у посљедњих 26 година

Аутор:АТВ редакција
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У Требињу је данас измјерено 39,6 степени Целзијусових у хладу, што је максимална температура за јун од 2000. године, изјавио је Срни Предраг Паликућа из требињске Метеоролошке станице.
Паликућа је рекао да је ова температура забиљежена око 12.30 часова, што значи да би у остатку дана могла да пређе 40 степени Целзијусових.
Он је навео да је у јуну у Требињу забиљежено чак 29 љетних дана са температуром која је прелазила 25 степени Целзијусових, као и 18 тропских дана са температуром вишим од 30.
"У јуну је забиљежено седам дана са падавинама, а укупна количина кише која је пала износи 45,2 литра по метру квадратном, што је испод просјека", навео је Паликућа.
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