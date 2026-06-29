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ПУ Требиње упозорава: За паљење корова без обавјештења казне до 1.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:22

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пожар ватра шибље ниско растиње коров
Фото: Tanjug/Milena Koprivica/ bg

Полицијска управа Требиње апелује на све грађане да буду додатно опрезни приликом паљења ватре на отвореном, с обзиром да тренутне временске прилике погодују неконтролисаном ширењу пламена.

Такође, грађани треба да обрате пажњу на све друге околности које могу утицати на изазивање пожара и да ватру ни у којем тренутку не остављају без надзора. Ватрена стихија се шири много брже него што људи очекују и често мала непажња изазове велике посљедице по имовину и животе људи. Полицијски службеници апелују на све власнике сеоских имања да покосе око свог посједа и на тај начин заштите своју имовину.

Опушци бачени на одређена мјеста, дно стаклене флаше и други наизглед безазлени предмети по оваквим температурама и на лако запаљивим мјестима и површинама могу довести веома лако и брзо до катастрофалних посљедица.

Подсјећамо, Законом о заштити од пожара из новембра 2019. године, као једну од мјера заштите забрањује паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештења ватрогасно-спасилачке јединице. Законом је прописана новчана казна од 100 до 1.000 КМ за она физичка лица која пале коров и други пољопривредни отпад без обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице, као и уколико не предузму све потребне мјере и радње с циљем спречавања ширења ватре.

Они који не предузму мјере предострожности приликом паљења ватре, те изазову материјалну штету, Полицијска управа Требиње ће санкционисати у складу са важећим законским прописима, саопштено је из ПУ Требиње.

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Тагови :

ПУ Требиње

пожар

Упозорење

казне

Ватрогасци

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