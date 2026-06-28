Нити је чуо за Карађорђа, ни за Српску: Кинези раде грађевину, а пеку и прасе

Аутор:АТВ редакција
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На углу Карађорђеве улице група кинеских радника поставља ивичњаке. Међу њима и Ванг из Сечуана. До прије четири мјесеца није чуо ни за Карађорђа, ни за земљу у коју је дошао да ради.
„Долазим из кинеског града Си Цу Уан. Раније нисам чуо ни за Републику Српску ни Босну и Херцеговину“, рекао је Ванг, радник из Кине.
Задовољан је и градом у који је дошао и условима рада.
„Долазим из Кине, тамо имам породицу, и могу је помоћи новцем који заради овђе. Овђе сам четири мјесеца. Компанија је добра, према нама се односе веома добро“, рекао је он.
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Цртице о доласку Кинеза на друштвеним мрежама први је почео да дијели Далибор Трапара. Постала је популарна фотографија Кинеза који са комшијама пеку прасе за Васкрс.
„Има двије године како су дошли, како која група долази све је интересантнија. На почетку су били мало тиши и стидљивији, а касније су се мало ослободили. Почели су да праве шаторе, да праве журке, да кувају чудну храну. Мени је то занимљиво, инспирација која не престаје“, рекао је Далибор Трапара, један од мјештана.
Не говоре српски језик, а енглески само ријетки. Па се тако и пословође сналазе уз помоћ мобилних телефона.
За вријеме ручка градилишта миришу на кинеску храну. Очекивано, данас на менију рижа са прилозима, и традиционална супа.
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Азијске раднике на градилиштима грађани Источног Сарајева већ су навикли да виђају. Оно што је ново јесте да са њима све чешће долазе супруге и дјеца. Тако да прича о увозу радне снаге полако прелази у причу о досељавању цијелих породица, које у Источном Сарајеву траже не само посао, већ и нови дом.
Према подацима Службе за послове са странцима, од почетка године у ТЦ Источно Сарајево, укупно 208 странаца је добило дозволу за привремени боравак.
„На подручју Теренског центра Источно Сарајево, у периоду од почетка године до 16.06.2026. године одобрено је укупно 208 дозвола за привремени боравак по основу радног ангажмана. Највећи број страних држављана долази из Кине, Индије, Непала, Бангладеша итд“, подаци су Службе за послове са странцима.
„Па има их 2006, вјероватно. На сваком кораку их можете видјети. Оно што је мени фасцинантно, неки дан сам у насељу код себе видио и мало тамнопутије, вјероватно су Индијци, они су мени занимљивији. Дакле, почели су да долазе и Индијци, а колико ја имам информације да чак и нека Јавна предузећа у Источном Сарајеву планирају да доведу и Непалце“, казао је Далибор Трапара, мјештанин.
Према подацима Завода за запошљавање РС у мају у Источном Сарајеву незапослених грађевинара са ИИИ и ИВ степеном образовања је 122, монтера 28, док је керамичара на нивоу статистичке грешке, тек пет.
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