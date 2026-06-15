Први пут у Српској већа дневница за рад недјељом

Аутор:АТВ
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Први пут у Републици Српској биће уведено процентуално повећање дневнице за раднике који раде недјељом, а мајке са дјецом до седам година и самохрани родитељи моћи ће да раде недјељом искључиво уз свој пристанак, закључено је данас на састанку премијера Републике Српске и предсједника Савеза синдиката Републике Српске Горана Станковића.
Минић и Станковић са сарадницима данас су у Бањалуци разговарали о реализацији Меморандума о заједничким мјерама, који су прије нешто више од мјесец дана потписали Савез синдиката Републике Српске и Влада Републике Српске односно о десет кључних питања од значаја за раднике у Републици Српској.
"Током ове седмице биће заказана сједница Економско-социјалног савјета на којој ће сва отворена питања бити додатно разматрана заједно са представницима синдиката и послодаваца", рекао је Минић новинарима.
Он је поручио да Влада остаје партнер синдикатима и радницима, те да неће доносити популистичке мјере нити давати обећања која није могуће реализовати.
"Сва питања која се односе на положај и права радника морају бити уређена кроз системска и трајна рјешења. Неопходно је успоставити механизме који ће гарантовати остваривање права радника на здравствено осигурање, унаприједити заштиту на раду, уредити питање рада недјељом, регреса, 13. плате и општег колективног уговора", истакао је Минић.
Он је изразио су увјерење да се кроз дијалог и партнерски однос са синдикатима и послодавцима могу пронаћи квалитетна рјешења за сва отворена питања.
"Наредни период биће обиљежен интензивним преговорима и радом кроз институције система како би договорене мјере што прије биле претворене у конкретна законска и подзаконска рјешења", поручио је Минић.
Станковић је подсјетио да од августа слиједи друго повећање плата од пет одсто, те да ће кроз измјене одређених законских рјешења бити исправљене поједине нелогичности, чиме ће се омогућити додатна повећања плата за одређене категорије запослених.
"Разговарали смо и о најнижој плати за 2027. годину. Став синдиката је да би већ током септембра требало постићи договор о износу најниже плате и њеном расту по секторима, како је раније договорено, за неквалификоване раднике, раднике са средњом стручном спремом, вишом стручном спремом и високом стручном спремом", рекао је Станковић.
Посебна пажња, нагласио је, посвећена је проблему здравственог осигурања радника у случајевима када послодавци не уплаћују порезе и доприносе.
"Сагласни смо да радници не смију сносити посљедице због неодговорности послодаваца. У наредна два до три мјесеца требало би да буду пронађена законска рјешења која ће омогућити да радници остварују право на лијечење без обзира на евентуалне пропусте послодаваца, док ће држава кроз Пореску управу, инспекцијске органе и друге надлежне институције обезбиједити наплату дуговања од послодаваца", прецизирао је Станковић.
Према његовим ријечима, очекује се успостављање централног регистра повреда на раду, што је један од дугогодишњих захтјева синдиката ради смањења броја тешких повреда и повреда са смртним исходом.
Међу темама састанка било је и повећање дневница у Републици Српској, а планирано је да нова рјешења ступе на снагу 1. јануара.
Најављено је и повећање казни за послодавце који не поштују законске прописе из области рада, као и појачани инспекцијски надзори. Оцијењено је да су постојеће казне недовољне и да је потребно додатно ојачати механизме контроле и заштите радничких права.
Током састанка разговарано је и о увођењу 13. плате и законској обавези исплаћивања регреса.
"Подржаћемо сва рјешења која доприносе унапређењу положаја радника и омогућавају додатна примања запосленима. Међутим, нећемо подржати моделе који би омогућили злоупотребе или замјену постојећих права радника новим облицима исплате, те могућност да послодавци селективно исплаћују 13. плату само појединим радницима", закључио је Станковић, преноси Срна.
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