Илић: Дешавања у опозицији показују дубоке подјеле, СНСД ускоро излази са кандидатима за изборе

Аутор:АТВ
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Народни посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић оцијенио је да посљедња дешавања у опозиционим редовима, укључујући појаву плаката са именима опозиционих политичара и наводним милионским износима, указују на озбиљне унутрашње подјеле и неслагања међу опозиционим партијама.
Гостујући у јутарњем програму РТРС-а, Илић је рекао да су политички процеси унутар опозиције кулминирали посљедњих мјесеци те да грађани могу јасно да виде разлику између СНСД-а и опозиционих странака.
"Они не могу да се договоре ни око кандидатура за двије најважније функције, а очекују да им грађани вјерују да могу успјешно водити Републику Српску и формирати власт", рекао је Илић.
Он је истакао да је СНСД пред доношењем коначних одлука о кандидатима за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, те најавио да би имена могла бити позната већ до краја седмице.
"Ради се о људима са препознатљивим политичким искуством и резултатима. Немамо унутрашњих несугласица када је ријеч о избору кандидата", нагласио је Илић.
На питање да ли је име тренутног премијера Саве Минића у оптицају када је у питању једна од двије инокосне функције, Илић је нагласио је Минић један од кандидата и човјек који познаје материју.
"Минић да је један од најистакнутијих личности СНСД-а и има апсолутни капацитет да обавља ове функције", рекао је Илић.
Говорећи о предстојећој посебној сједници Народне скупштине Републике Српске, посвећеној ребалансу буџета, Илић је одбацио критике опозиције на рачун нових кредитних задужења.
Према његовим ријечима, кредитна средства представљају уобичајен начин финансирања великих инфраструктурних пројеката широм свијета, те ће бити усмјерена на инвестиције попут путева, болница и других развојних пројеката.
"Озбиљни инфраструктурни пројекти не могу се реализовати без финансијских аранжмана. То је пракса свуда у свијету. Истовремено, из буџета се обезбјеђују средства за плате, социјална давања и друге редовне обавезе", рекао је Илић.
Он је оцијенио да је већина значајнијих инфраструктурних пројеката у Бањалуци реализована уз подршку Владе Републике Српске, наводећи као примјер изградњу моста у Чесми.
"Долазимо у ситуацију да опозиција оптужује власт за подизање кредита, а они то исто раде на локалном нивоу. Бањалука има буџет од око 300 милиона марака, а нападају владу Српске и министра финанcија зато што дижу кредите којим ће градити аутопут или озбиљне пројекте. По мом мишљењу то је лицемјерно", истиче Илић.
Он је подсјетио да ће ребалансом буџета бити предвиђена и средства за најављено повећање плата у јавном сектору од пет одсто, које би требало да ступи на снагу током августа и септембра.
"Повећање животног стандарда грађана остаје један од приоритета. Плате и пензије расту постепено, у складу са реалним могућностима буџета", навео је Илић.
Коментаришући стање у Бањалуци, Илић је критиковао градску администрацију због, како је навео, нереализованих пројеката који су били планирани буџетом и скупштинским одлукама. Осврнуо се и на случај сјече врба уз ријеку Врбас, истичући да градска скупштина нема директне надлежности да утврђује одговорност, већ да је то у ингеренцији градске управе.
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