Додик: СНСД води рачуна о задужености Српске за разлику од оних који данас позивају на протесте

Аутор:АТВ
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Савез независних социјалдемократа /СНСД/ и руководство ове партије апсолутно воде рачуна о задужености Републике Српске од преузимања власти 2006. године од оних који данас прозивају на протесте због нових скупштинских одлука, истакао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
"Далеко смо испод просјека задужених земаља. Хрватска и Црна Гора су дужне 56-58 одсто БДП-а, док је Словенија 65 одсто", написао је Додик на "Иксу".
Daleko smo ispod prosjeka zaduzenih zemalja. Hrvatska i Crna Gora su duzni 56-58% GDP-a, dok je Slovenija 65%.@SNSDDodik i rukovodstvo apsolutno vode racuna o tome od preuzimanja vlasti 2006-te godine od strane onih koji danas prozivaju na proteste zbog novih skupstinskih odluka pic.twitter.com/BjmnSdozPm— Igor Dodik (@dodik_igor) June 14, 2026
Он је објавио и фотографију са подацима о јавном дугу Републике Српске који је 2005. износио 55 одсто, а 2026. године 38 одсто, што је 17 процената мање.
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