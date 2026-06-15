Додик: СНСД води рачуна о задужености Српске за разлику од оних који данас позивају на протесте

Daleko smo ispod prosjeka zaduzenih zemalja. Hrvatska i Crna Gora su duzni 56-58% GDP-a, dok je Slovenija 65%.@SNSDDodik i rukovodstvo apsolutno vode racuna o tome od preuzimanja vlasti 2006-te godine od strane onih koji danas prozivaju na proteste zbog novih skupstinskih odluka pic.twitter.com/BjmnSdozPm