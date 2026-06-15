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Додик: СНСД води рачуна о задужености Српске за разлику од оних који данас позивају на протесте

Аутор:

АТВ
15.06.2026 07:36

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организациони секретар СНСД-а Игор Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Савез независних социјалдемократа /СНСД/ и руководство ове партије апсолутно воде рачуна о задужености Републике Српске од преузимања власти 2006. године од оних који данас прозивају на протесте због нових скупштинских одлука, истакао је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

"Далеко смо испод просјека задужених земаља. Хрватска и Црна Гора су дужне 56-58 одсто БДП-а, док је Словенија 65 одсто", написао је Додик на "Иксу".

Он је објавио и фотографију са подацима о јавном дугу Републике Српске који је 2005. износио 55 одсто, а 2026. године 38 одсто, што је 17 процената мање.

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Тагови :

Игор Додик

СНСД

задужење

Република Српска

Хрватска

Црна Гора

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