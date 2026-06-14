Добојски СНСД-а предложио: "Додик да буде кандидат или за предсједника или српског члана"

Аутор:АТВ
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Градски одбор СНСД-а Добој предложио је данас да лидер странке Милорад Додик на општим изборима у октобру буде кандидат или за предсједника Републике Српске или српског члана Предсједништва БиХ.
Овај приједлог је усвојен једногласно, као и приједлог да носилац листе за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ из Изборне јединице два буде Обрен Петровић, а Данијел Јошић носилац листе за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице пет, преноси Срна.
Петровић је предсједник добојског одбора СНСД-а, а Јошић његов замјеник.
Градски одбор СНСД-а Добој увјерен је да странка улази у још један изборни циклус спремна за нову историјску побједу на општим изборима 2026. године, саопштено је из овог градског одбора.
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