Logo

Добојски СНСД-а предложио: "Додик да буде кандидат или за предсједника или српског члана"

Аутор:

АТВ
14.06.2026 18:33

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Градски одбор СНСД-а Добој предложио је данас да лидер странке Милорад Додик на општим изборима у октобру буде кандидат или за предсједника Републике Српске или српског члана Предсједништва БиХ.

Овај приједлог је усвојен једногласно, као и приједлог да носилац листе за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ из Изборне јединице два буде Обрен Петровић, а Данијел Јошић носилац листе за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице пет, преноси Срна.

Петровић је предсједник добојског одбора СНСД-а, а Јошић његов замјеник.

Градски одбор СНСД-а Добој увјерен је да странка улази у још један изборни циклус спремна за нову историјску побједу на општим изборима 2026. године, саопштено је из овог градског одбора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Добој

Коментари (0)

Прочитајте више

Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

БиХ

Цвијановић: На важним адресама, са важним контактима у право вријеме

6 ч

0
Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије

Република Српска

Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије

7 ч

10
"Суд тражи изговор да избјегне одлуку о неуставним Шмитовим измјенама Кривичног закона"

БиХ

"Суд тражи изговор да избјегне одлуку о неуставним Шмитовим измјенама Кривичног закона"

8 ч

4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Драгочају.

Република Српска

"Намјерно онемогућавају Додика да се кандидује на изборима"

9 ч

0

Више из рубрике

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Политика опозиције - театар апсурда, представили бројчаник као политички резултат

2 ч

0
Ћосић: Станивуковић се понаша као размажено дериште, Влада ускаче да заврши сваки пројектат

Република Српска

Ћосић: Станивуковић се понаша као размажено дериште, Влада ускаче да заврши сваки пројектат

3 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Осим све скупље самопромоције Станивуковића, не види се ништа

3 ч

2
Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

Република Српска

Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

3 ч

5

  • Најновије

20

10

Познат идентитет мушкарца убијеног код Велике Кладуше

20

04

Нова трагедија на ријеци: Пронађена тијела двојице мушкараца

19

31

Цвијановић: Нисам ни руска, ни америчка подморница, већ увијек и заувијек човјек Српске

19

28

Помагао људима које чак ни не познаје: Раде Борковић дао крв више од 130 пута

19

24

Студентске анкете као алат за унапрјеђење наставе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима