Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

Аутор:АТВ
Коментари:1
Помиње Драшко Станивуковић бројач дуга на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано, истакла је Сњежана Новаковић Бурсаћ, члан Предсједништва СНСД-а.
- Било је на Тргу Крајине свашта: дисплеј који је приказивао трошкове Градске управе па нестао, микрофон - говорница ради "јавности". Свеприсутне "јавности" - посебно када је у питању обала Врбаса, разни споменици, рад Градске управе. Иначе, када су други постављали "бројаче" за ваше пројекте Драшка Станивуковића и 35,4 милиона КМ расвјете кроз ESCO модел, тада сте то називали спином, манипулацијом и покушајем политичког обрачуна - написала је Новаковић Бурсаћ на друштвеној мрежи Икс.
Помиње @Stanivukovic_D бројач дуга на Тргу Крајине? — др Сњежана Новаковић Бурсаћ (@BursacNovakovic) June 14, 2026
Звучи познато. Помало отрцано.
Било је на Тргу Крајине свашта:
❗дисплеј који је приказивао трошкове Градске управе па нестао;
❗микрофон - говорница ради "јавности". Свеприсутне "јавности" - посебно када је у питању обала…
Она наглашава да Станивуковић данас користи исти принцип, односно само га је преселио са интернета на Tрг, и то је, као, брига за грађане.
- Послије кредита за дјечија игралишта, за парк, за улицу, вријеме је за мало досљедности. Посебно на том Тргу. Тргу Крајине, мјесту највеће злоупотребе коју су икад урадили (полу)политичари у новијој историји. Због свега наведеног, јасно је да ово није никаква борба против задуживања већ покушај да се пажња скрене са сопствених одлука и све очигледнијег распада политичког плана да будете кључни играч на предстојећим изборима? - истакла је Новаковић Бурсаћ.
Новаковић Бурсаћ наглашава да када би постојао бројач за све спорне тендере, нетранспарентне одлуке, заобилажење буџетских процедура и пројекте без јасних финансијских ефеката у Бањалуци, тешко да би стао на Трг Крајине.
- Грађанима нису потребне копије туђих идеја нити политички перформанси. Потребни су им истина, одговорност и транспарентност — управо оно што већ годинама недостаје када трошите новац из буџета Бањалуке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч6
Бања Лука
1 ч3
Република Српска
1 ч5
Економија
1 ч3
Република Српска
1 ч5
Република Српска
2 ч1
Република Српска
4 ч8
Република Српска
4 ч11
Најновије
16
59
16
54
16
51
16
30
16
28
Тренутно на програму