Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

- Било је на Тргу Крајине свашта: дисплеј који је приказивао трошкове Градске управе па нестао, микрофон - говорница ради "јавности". Свеприсутне "јавности" - посебно када је у питању обала Врбаса, разни споменици, рад Градске управе. Иначе, када су други постављали "бројаче" за ваше пројекте Драшка Станивуковића и 35,4 милиона КМ расвјете кроз ESCO модел, тада сте то називали спином, манипулацијом и покушајем политичког обрачуна - написала је Новаковић Бурсаћ на друштвеној мрежи Икс.

Помиње @Stanivukovic_D бројач дуга на Тргу Крајине?

Звучи познато. Помало отрцано.



Било је на Тргу Крајине свашта:

❗дисплеј који је приказивао трошкове Градске управе па нестао;

❗микрофон - говорница ради "јавности". Свеприсутне "јавности" - посебно када је у питању обала… — др Сњежана Новаковић Бурсаћ (@BursacNovakovic) June 14, 2026

Она наглашава да Станивуковић данас користи исти принцип, односно само га је преселио са интернета на Tрг, и то је, као, брига за грађане.

- Послије кредита за дјечија игралишта, за парк, за улицу, вријеме је за мало досљедности. Посебно на том Тргу. Тргу Крајине, мјесту највеће злоупотребе коју су икад урадили (полу)политичари у новијој историји. Због свега наведеног, јасно је да ово није никаква борба против задуживања већ покушај да се пажња скрене са сопствених одлука и све очигледнијег распада политичког плана да будете кључни играч на предстојећим изборима? - истакла је Новаковић Бурсаћ.

Новаковић Бурсаћ наглашава да када би постојао бројач за све спорне тендере, нетранспарентне одлуке, заобилажење буџетских процедура и пројекте без јасних финансијских ефеката у Бањалуци, тешко да би стао на Трг Крајине.

- Грађанима нису потребне копије туђих идеја нити политички перформанси. Потребни су им истина, одговорност и транспарентност — управо оно што већ годинама недостаје када трошите новац из буџета Бањалуке.