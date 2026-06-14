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Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

Аутор:

АТВ
14.06.2026 16:27

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Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

Помиње Драшко Станивуковић бројач дуга на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано, истакла је Сњежана Новаковић Бурсаћ, члан Предсједништва СНСД-а.

- Било је на Тргу Крајине свашта: дисплеј који је приказивао трошкове Градске управе па нестао, микрофон - говорница ради "јавности". Свеприсутне "јавности" - посебно када је у питању обала Врбаса, разни споменици, рад Градске управе. Иначе, када су други постављали "бројаче" за ваше пројекте Драшка Станивуковића и 35,4 милиона КМ расвјете кроз ESCO модел, тада сте то називали спином, манипулацијом и покушајем политичког обрачуна - написала је Новаковић Бурсаћ на друштвеној мрежи Икс.

Она наглашава да Станивуковић данас користи исти принцип, односно само га је преселио са интернета на Tрг, и то је, као, брига за грађане.

- Послије кредита за дјечија игралишта, за парк, за улицу, вријеме је за мало досљедности. Посебно на том Тргу. Тргу Крајине, мјесту највеће злоупотребе коју су икад урадили (полу)политичари у новијој историји. Због свега наведеног, јасно је да ово није никаква борба против задуживања већ покушај да се пажња скрене са сопствених одлука и све очигледнијег распада политичког плана да будете кључни играч на предстојећим изборима? - истакла је Новаковић Бурсаћ.

Новаковић Бурсаћ наглашава да када би постојао бројач за све спорне тендере, нетранспарентне одлуке, заобилажење буџетских процедура и пројекте без јасних финансијских ефеката у Бањалуци, тешко да би стао на Трг Крајине.

- Грађанима нису потребне копије туђих идеја нити политички перформанси. Потребни су им истина, одговорност и транспарентност — управо оно што већ годинама недостаје када трошите новац из буџета Бањалуке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СНСД

Сњежана Новаковић Бурсаћ

Драшко Станивуковић

Бањалука

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