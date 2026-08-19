Зашто нико неће знати када и гдје ће бити сахрањена Ведрана Рудан

Аутор:АТВ редакција
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Ведрана Рудан, која је преминула послије дуге и тешке борбе са болешћу, жељела је да њен посљедњи испраћај протекне далеко од очију јавности.
Породица ће поштовати њену одлуку, па ће се од књижевнице опростити само најближи, без присуства јавности и медија.
Како преносе хрватски медији, мјесто и вријеме посљедњег испраћаја неће бити објављени, управо зато што је Ведранина жеља била да тај тренутак остане интиман и резервисан за породицу.
Вијест о њеној смрти саопштена је 18. августа на званичној Фејсбук страници књижевнице, и то реченицом коју је сама Ведрана својевремено изговорила говорећи о смрти.
„Ведрана је отишла на подручје без сигнала“, писало је у објави.
Коментарисање те поруке било је искључено, а управо су ријечи „подручје без сигнала“ за многе постале симболичан опроштај од књижевнице која је и о најтежим животним темама говорила директно, без уљепшавања.
Реченицу која је касније искоришћена за објаву о њеној смрти Ведрана Рудан изговорила је током гостовања код Александра Станковића у емисији „Недјељом у 2“.
Био је то њен посљедњи телевизијски интервју, емитован 2. марта 2025. године, у којем је отворено говорила о болести и сопственом односу према смрти.
На крају разговора оставила је поруку која је тада снажно одјекнула, а након њеног одласка добила још дубље значење.
„Желим рећи да има јако пуно људи који ме воле и да ја волим њих. И да сам бесмртна. Нека моју смрт схвате као одлазак на подручје без сигнала“, рекла је Ведрана.
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