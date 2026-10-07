ФБиХ: Ако влада не буде формирана у року, могући су пријевремени избори

Аутор:АТВ редакција
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Измјене Устава ФБиХ које је наметнуо Кристијан Шмит први пут омогућавају да се одрже пријевремени избори уколико Влада Федерације не буде именована у предвиђеним роковима.
Кристијан Шмит је, између осталих измјена, успоставио и могућност одржавања пријевремених избора уколико руководство Федерације Босне и Херцеговине не именује мандатара за премијера Федерације. Тиме је ефективно онемогућено идентично понављање ситуације из мандата 2018–2022. када је Маринко Чавара блокирао именовање владе.
Наиме, процедура за именовање Владе Федерације БиХ према члану 5. Устава БиХ је сљедећа:
Предсједник Федерације Босне и Херцеговине након консултација са предсједавајућим и потпредсједавајућим оба дома, предсједницима клубова и потпредсједницима Федерације, одређује мандатара за састав Владе који има вјеродостојне шансе да добије подршку у Представничком дому Парламента Федерације.
Мандатар је у року од 15 дана дужан извијестити предсједника о формирању Владе коју би, уколико је буде именовао предсједник Федерације уз сагласност оба потпредсједника Федерације, могла подржати већина у Представничком дому.
Уколико предсједник Федерације Босне и Херцеговине не добије сагласност оба потпредсједника, Устав даје додатни рок од 30 дана да се понови првобитни поступак.
Ако ни након истека ових 30 дана предсједник не успије добити сагласност оба потпредсједника за именовање мандатара, долази се у нову фазу.
У овој фази предсједник може предложити мандатара уз сагласност само једног од потпредсједника. Овако предложена Влада сматра се изабраном уколико буде потврђена већином гласова у Представничком дому, а потом већином гласова у Дому народа, под условом да гласови против не укључују три петине или више делегата у једном или више клубова конститутивних народа.
У суштини, то значи да уколико, на примјер, потпредсједник из реда српског народа не да сагласност за именовање владе и затим ову владу не подржи 10 делегата у Клубу Срба у Дому народа Федерације БиХ, она неће бити именована.
Устав даље предвиђа да предсједник Федерације БиХ уз сагласност оба потпредсједника понови процедуру. Уколико не добије сагласност, Устав Федерације Босне и Херцеговине прописује да ће се Парламент Федерације БиХ и кантоналне скупштине сматрати распуштеним.
Након тога би били организовани пријевремени избори и услиједило би поновно успостављање домова народа и избор предсједника и потпредсједника Федерације БиХ, пише Кликс.
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