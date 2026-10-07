Даријана Филиповић најавила прве потезе: Смјена амбасадора и канцеларија у Мостару

Аутор:АТВ редакција
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Новoизабрана чланица Предсједништва БиХ Даријана Филиповић (ХДЗ) најавила је потезе које планира направити када и званично буде обављала ову функцију.
Одговарајући на питање о првим потезима на новој дужности, најавила је скори састанак с колегама Денисом Бећировићем и Жељком Цвијановић како би утврдили заједнички минимум за рад, посебно око европског пута и стабилности институција.
Такође је казала да ће одговор на питање коју ће земљу прву посјетити при преузимању дужности оставити за сам почетак мандата, али да би жељела да то буде Хрватска.
„Слушала сам и у овој кампањи и послије кампање те приче око 2:1, 1:2 и ко ће кога прегласавати. Предсједништво Босне и Херцеговине постоји управо да бисмо ми радили посао у складу са својим овлашћењима у корист оних који су нас бирали, али исто тако и у општу корист Босне и Херцеговине. Жеља ми је да наш мандат промијени перцепцију о Предсједништву од институције која је извор сукоба и неслагања у огледан примјер како Босна и Херцеговина може функционисати“, рекла је Филиповић.
Коментаришући своје раније најаве о смјени амбасадора, потврдила је да остаје при том ставу, уз појашњење да се ту не ради о политичкој одмазди већ о нужности сагледавања резултата и ефикасности босанскохерцеговачке дипломатско-конзуларне мреже.
„Желим направити један озбиљан професионални преглед дипломатско-конзуларне мреже јер ми морамо знати ко нас представља, гдје смо представљени и какви су то резултати. По мени, дипломатија не може постојати сама ради себе и гдје год то не функционише, треба се мијењати“, рекла је приликом гостовања на РТВ ХБ.
Настављајући се на тему организације свог будућег рада, потврдила је и отварање канцеларије у Мостару.
Објаснила је како то не представља стварање паралелних институција, већ отварање простора према бирачима који су јој дали највеће повјерење.
„Сједиште Предсједништва Босне и Херцеговине јесте у Сарајеву, али хрватска чланица Предсједништва може имати своју канцеларију у Мостару и то нису паралелне институције како се покушало мени импутирали. То би требао бити простор гдје хрватска чланица Предсједништва може радити и примати људе, тако да сједиште је у Сарајеву, а Мостар ће добити Канцеларију хрватског члана Предсједништва“, подсјетила је.
Одговарајући на питање о првим потезима на новој дужности, новоизабрана хрватска чланица Предсједништва најавила је скори састанак с колегама Денисом Бећировићем и Жељком Цвијановић како би утврдили заједнички минимум за рад, посебно око европског пута и стабилности институција. Такође је казала да ће одговор на питање коју ће земљу прву посјетити при преузимању дужности оставити за сам почетак мандата, али да би жељела да то буде Хрватска.
Упитана о именовању новог предсједавајућег и новог сазива Савјета министара БиХ, Филиповић је нагласила да Предсједништво има конкретну одговорност, али да процес у великој мјери зависи од договора парламентарних већина. Од нове извршне власти очекује јасан програм, бољу међуинституционалну комуникацију и снажан фокус на кључне инфраструктурне и енергетске пројекте.
„Савјет министара као извршна власт треба имати јасан програм, али прије свега треба имати демократски капацитет да доноси одлуке. Оно што је моје очекивање, осим програма који треба бити утемељен прије свега на европском путу Босне и Херцеговине, јесте и рад на енергетској стабилности, инфраструктурним пројектима, привреди и инвестицијама“, истакла је Филиповић.
Закључујући разговор о приоритетима за надолазећи период, поручила је како процес европских интеграција не смије бити само пука спољнополитичка фраза, већ стварни процес унутрашњих промјена. Те промјене, према њеним ријечима, морају резултирати безбједнијим путевима, функционисањем институција и општим подизањем квалитета живота, при чему сусједна Хрватска остаје кључни савезник, преноси Кликс.
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