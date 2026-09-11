Филиповић: Када побиједим отворићу канцеларију хрватског члана Предсједништва БиХ у Мостару

Фото: Facebook/Darijana Filipović

Кандидат ХДЗ-а за Предсједништво Босне и Херцеговине Даријана Филиповић казала је да ће, ако побиједи на Општим изборима у октобру, вратити у Мостар канцеларију члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа.

Она је у Дневнику РТВ Херцег-Босне, одговарајући на питање о конкретним потезима које ће повући уколико буде изабрана за хрватску чланицу Предсједништва БиХ, најавила поновно отварање канцеларије члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа у Мостару јер, како каже, „ту и припада“. Таква канцеларија постојала је и раније у Мостару, за вријеме мандата Драгана Човића, а била је смјештена у предратном сједишту ХДЗ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.