Огласили се из ЦИК-а након проблема на тестним изборима

Аутор:АТВ редакција
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Поводом за данас заказаних тестних избора у свим општинама/градовима у БиХ, ЦиК БиХ је у сталном засједању и непрекидној комуникацији са општинским/градским изборним комисијама јер нажалост због непредвиђених околности нека бирачка мјеста нису још увијек отворена, саопштено је из ЦИК-а БиХ.
- Наиме, за поједина бирачка мјеста нису благовремено достављени тестни гласачки листићи што ће бити научена лекција за бољу организацију дистрибуције и транспорта опреме и изборног материјала за Опште изборе заказане за 04.10.2026. године.
Све општинске/градске изборне комисије су обавјештене да одмах по стицању услова отворе бирачка мјеста за тестне изборе и о томе информишу јавност и бираче те да у складу са временом отварања бирачког мјеста продуже тестно гласање али најдаље до 18:00 сати.
БиХ
Фијаско ЦИК-а: Одгођен почетак тестних избора на појединим мјестима
Тестни избори проводе се као припремна активности у смислу члана 20.16е став (2) Изборног закона Босне и Херцеговине, ради свеобухватне провјере функционалности, интегритета, сигурности, поузданости и примјењивости специфичних изборних технологија у условима симулираног изборног процеса - навели су из ЦИК-а.
(Аваз)
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