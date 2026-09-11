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Огласили се из ЦИК-а након проблема на тестним изборима

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11.09.2026 11:54

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Поводом за данас заказаних тестних избора у свим општинама/градовима у БиХ, ЦиК БиХ је у сталном засједању и непрекидној комуникацији са општинским/градским изборним комисијама јер нажалост због непредвиђених околности нека бирачка мјеста нису још увијек отворена, саопштено је из ЦИК-а БиХ.

- Наиме, за поједина бирачка мјеста нису благовремено достављени тестни гласачки листићи што ће бити научена лекција за бољу организацију дистрибуције и транспорта опреме и изборног материјала за Опште изборе заказане за 04.10.2026. године.

Све општинске/градске изборне комисије су обавјештене да одмах по стицању услова отворе бирачка мјеста за тестне изборе и о томе информишу јавност и бираче те да у складу са временом отварања бирачког мјеста продуже тестно гласање али најдаље до 18:00 сати.

Изборне технологије

БиХ

Фијаско ЦИК-а: Одгођен почетак тестних избора на појединим мјестима

Тестни избори проводе се као припремна активности у смислу члана 20.16е став (2) Изборног закона Босне и Херцеговине, ради свеобухватне провјере функционалности, интегритета, сигурности, поузданости и примјењивости специфичних изборних технологија у условима симулираног изборног процеса - навели су из ЦИК-а.

(Аваз)

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Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026.

тестни избори

нови гласачки листићи

Коментари (2)

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