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Притисци на Србе: Антисрпска хајка у Сарајеву се не стишава

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10.09.2026 19:55

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Притисци на Србе: Антисрпска хајка у Сарајеву се не стишава
Фото: ATV

Бошњачки политичари, међу којим предњаче - ироније ли - грађанске странке, не заустављају се на злоупотреби заједничких институција и канцеларија које су освојили на лутрији званој формирање власти на нивоу БиХ.

Ултимативна мисија прогона Срба пројекат је синхронизован по дубини, таргетиран на Србе на свим позицијама и пословима. Зукан Хелез поднио је пријаве против 37 припадника Оружаних снага, али отказе, санкције, пријетње и притиске добијају и људи на недржавним пословима.

Фотографија Ратка Младића у знак изјаве саучешћа осванула је на фејзбук профилу Срђана Аћамавића из Источног Сарајева. Након тога завршен је његов радни ангажман у фирми "Беко". Имао је двије опције, да сам да отказ или да се против њега покрене дисциплински поступак, због, како су навели, теже повреде обавеза из радног односа. Отказ није дао, јер сматра да није урадио ништа лоше, а поготово није угрозио пословања фирме.

"Послат сам на принудни годишњи одмор, они су већ расписали оглас за пријем радника, избацили су ме из вибер групе запослених. Мислим да је то завршена прича, само се чека да сезаврши тај принудни годишњи одмор и да ми се уруче папири о отказу", рекао је Срђан Аћамовић из Источног Сарајева.

Нико од његових радних колега није му пружио подршку. Зато јесте локална заједница, захваљујући којој је пронашао нови посао. Сличну судбину дијеле и многи други грађани Српске који су на друштвеним мрежама објавили било шта у вези са Ратком Младићем, а да није у негативном контексту. Тако се доктору Ђоки Новаковићу завршио ангажман у Кантоналној болници у Орашју.

"Објава је била у виду сторија, гдје сам само одао почаст генералу. Нисам спомињао ниједну нацију, сматрам да нисам било кога увриједио. То је отишло у неком другом смјеру. У разговору са директором дошли смо до закључка да је најбоље да у овом моменту прекинемо сарадњу, да не би дошло до неких нежељених догађаја", казао је хирург Ђоко Новаковић.

Због одавања почасти генералу Ратку Младићу без посла су остали и радник обезбјеђења из Мостара, докторица из Томиславграда, козметичарка у Сарајеву, Вељко Вучетић више није голман Фудбалског клуба Сарајево, јер је његов отац одао почаст Младићу, а позната глумица Лидија Вукићевић избачена је са снимања серије "Бос ил хаџија". Хистерији из Федерације БиХ краја нема. Прате се друштвене мреже, важе се свака ријеч, покушавају читати мисли сваком Србину. Ово је постала омиљена активност и политичара, а највриједнији су Елмедин Конаковић и Зукан Хелез, који је поднио кривичне пријаве против 37 Срба из Оружаних снага БиХ.

"Онда је мом колеги Хелезу засметало што је Конаковић узео насловне стране у федералним медијима, па се и он досјетио да диже кривичне пријаве и то је та једна матрица коју смо гледали деведесетих у Сарајеву, да желе протјерати Србе из Сарајева. Сада имамо ситуацију да желе протјерати Србе из заједничких институција. Оно што ја могу да кажем јесте да ми у Републици Српској водимо једну озбиљну политику, не кафанску, као што то воде политичари у ФБиХ", рекао је замјеник министра одбране у Савјету министара БиХ Александар Гогановић.

Притисци не пристају, већ су сваким даном све жешћи. Позива се на бојкот производа из Србије и Републике Српске, у Тужилаштво БиХ затрпано је пријавама, само је путем платформе регистар 145 стигло око 75.000 кривичних пријава. Преостало је још само да гријех буде носити српско име и презиме.

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Тагови :

Ратко Младић

Зукан Хелез

Отказ

Босна и Херцеговина

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