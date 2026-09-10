Конаковић пише писма чланицама УН-а, прекинуо би и сваки споразум са Србијом

Аутор:Кристина Секерез
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Министар спољних послова у Савјету министара БиХ у 24 сата успио је да повуче низ потеза који, не само да дижу тензије унутар БиХ, него стварају услове за широк спектар дипломатских скандала.
Између осталог, послао је писмо свим чланицама Уједињених нација. Позива на санкције и друге рестриктивне мјере због сахране Ратка Младића.
Свака чланица УН-а треба да буде упозната с дубоко узнемирујућим догађајима у Србији, тако је своје писаније започео Елмедин Конаковић. Са, јасно је из писма, искључиво личне и бошњачке стране, пожелио је да баш он буде тај који ће да упути некога у нешто. Конаковић позива на суочавање са санкцијама и другим конкретним посљедицама због сахране генерала Ратка Младића.
"Треба да уведе, у складу са међународним правом и својим правним оквирима, циљане санкције и друге рестриктивне мјере против јавних званичника и других лица која директно организују, учествују, промовишу или олакшавају званично и институционално величање особа правоснажно осуђених за геноцид и друге тешке међународне злочине. Свака држава чланица УН-а треба да јавно осуди званично и институционално величање Ратка Младића, укључујући кориштење државних ресурса, војних структура и почасти", рекао је министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић.
Те почасти и свакодневно величање, чини се, нису никоме сметали на сахранама пресуђених бошњачких злочинаца. Не смета Конаковићу ни што константно злоупотребљава своју функцију и игнорише границе својих надлежности. Не смета ни Мајклу Марфију што у БиХ више нема никакве надлежности, па наставља да пише тужбалице на рачун Срба.
"Постојала је огромна количина заслужене критике због неспретног поступања ЕУ у вези са сахраном Младића. У свим овим контроверзама изгубљена је потпуна ћутња америчке администрације о прослављању Србије и Републике Српске осуђеног ратног злочинца, човјека који је био архитекта геноцида", навео је бивши амбасадор САД-а у БиХ Мајкл Марфи.
У политику и дипломатију је укључено и Удружење „Мајке Сребренице“. На профилу под тим називом на друштвеној мрежи Х представљено је њихово незадовољство реакцијом Европске уније. Чини се да се и то злоупотребљава. Право Удружење је још 2023. године навело да не стоје иза тог профила, а федерални медији пишу да су га направили „Динови ботови“. Могло би да буде тако, јер у својим статусима пишу хвалоспјеве на његов рачун, па се поруке притиски на представнике Европске уније ипак могу сматрати Конаковићевом дипломатијом иза затворених врата или - у овом случају - иза лажних профила.
"Ваше формалне ријечи нам нису потребне, немојте се зачудити на нашем одговору кад неки званичник ЕУ буде хтио да дође у Поточарима. Немојте се зачудити", навео је Удружење „Мајке Сребренице“ Урсули.
Све акције које ових дана предузима Конаковић не могу да нанесу штету Србији, каже Александар Врањеш. То ради искључиво из унутрашњих политичких разлога, а у вези са лошим политичким рејтингом, оцјена је амбасадора БиХ у Србији. Вјероватно ће, и овај пут, и Денис Бећировић и Златко Лагумџија на Генералној скупштини УН-а покушати да говоре у име БиХ без сагласности Предсједништва, те да обману тамошње шефове мисија. Тешко да ће им проћи.
"Погледајте када је била она чувена резолуција о Сребреници, без обзира што административно технички систем или методологија бројања гласова ствара те тзв. велике, мале већине, без обзира на то, највећи број држава чланица УН-а није гласао за ту резолуцију и то је био показатељ колико су они безуспјешни у томе свему", казао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
МИП користи паралелну дипломатију. Конаковић не поштује Устав, ни правилнике, те мисли да је БиХ само њихова држава. На тај начин злоупотребљавају институције, поручује Обрад Кесић. Бошњаци, како каже, покушавају да сахраном дискредитују Српску.
"Али генерално у Бриселу разумију да ако се дискредитује Република Српска то аутоматски значи да се блокира у потпуности пут БиХ и да БиХ не може да напредује ако се не уважавају легитимни интереси сва три конститутивна народа и два ентитета. Тако да мислим да је то једна значајна промјена од прије 30 година", рекао је амбасадор и шеф мисије БиХ при ЕУ Обрад Кесић.
Конаковић би да прекине и сваки споразум са Србијом. Каже, неће се више потписивати. Услиједило је то након што је протјеривао српске дипломате, па и оне који нису у БиХ. Четрнаест посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ би да суспендују паралелне односе Републике Српске и Србије. Такву иницијативу су упутили на више од 800 адреса по свијету. То им служи у предизборне сврхе, оцјена је премијера Српске.
"Ово је покушај једне харанге која им сад одговара пред изборе у Федерацији и мисле да ће тиме добити гласове. Ништа нису урадили на економском плану", рекао предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Република Српска има најспецијалније везе са Србијом, порука је лидера СНСД-а. То не може да буде срушено никаквим актом, а камоли неком иницијативом. То ће нас само натјерати да се још више повежемо, категоричан је Милорад Додик.
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