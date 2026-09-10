Ново поскупљење горива у Српској

Аутор:Лана Остојић
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Нафта поново прелази границу од 100 долара по барелу, што је највиши ниво од маја ове године.
У само неколико дана цијена је значајно порасла, а главни разлог је нова ескалација сукоба САД и Ирана.
Свако ново ограничење пловидбе или прекид испорука појачава страх од несташице и додатно гура цијене нафте нагоре.
"Оно што грађане можда више у овом тренутку брине је раст цијена дизела на свјетској берзи проузроковано недостатком деривата на тржишту. На бензинским пумпама у Бањалуци тренутно се цијене дизела крећу од 2.34 на појединим пумпама прелазе и 2.50, пардон 3.50КМ", рекао је предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић.
Тржиште додатно потресају и напади на нафтне танкере и енергетску инфраструктуру. Америчка војска саопштила је да је уништила пет иранских танкера, док Техеран тврди да је напао америчка пловила и танкере у Персијском заливу. Раст цијене горива осјетиће и привреда.
"Негдје око пола милиона тона ми извеземо робе. Дефинитивно, цијена горива утиче и на цијену природног гаса кроз квартале у том логистичком сегменту и сви прозводи који су базирани на гориву поскуопљују као наши импути. Тако да дефинитивно цијена горива је веома важна", казао је директор компаније „Нова Алумина“ Радислав Филиповић.
Због раста цијена горива, Влада РС одлучила је да продужи одлуку о поврату 10пф по литри горива до 15. октобра 2026. године. До сада, Влада Српске издвојила је 14 милиона марака за ову намјену.
"У почетку је била негдје око милион и 800 хиљада. С обзиром да је тада некад била и сјетва, сматрали смо да ће то да буде неки износ. Међутим, из мјесеца у мјесец то се повећавало – тако да сада имамо скоро 3 милиона по мјесецу, што значи да су људи све више и више заинтересовани за овај вид помоћи", истакао је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.
Додатни притисак стиже из Кине, која поново повећава увоз сирове нафте. Ништа боље није ни у Сједињеним Америчким државама, гдје су резерве на историјски ниском нивоу, што додатно појачава осјетљивост тржишта на сваки нови поремећај у снабдијевању. Мања понуда, већа потражња и све неизвјеснији транспорт нафте одражава се и на цијене у Републици Српској.
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