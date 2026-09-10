Видовић: За исплату старе девизне штедње биће емитоване обвезнице вриједне 3,67 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске ће за исплату старе девизне штедње емитовати обвезнице укупне вриједности 3,67 милиона КМ, изјавила је министар финансија Српске Зора Видовић.
Видовићева је рекла да су се за исплату пријавила 142 грађанина, те да ће отплата бити реализована у законским роковима.
Она је навела да ће, осим тога, у готовини бити исплаћене и старе девизне штедише које су имале штедњу од неколико хиљада КМ.
"За те намјене биће исплаћено око 315.000 КМ", прецизирала је Видовићева на конференцији за новинаре у Бањалуци, након сједнице Владе Републике Српске.
Она је навела да је стару девизну штедњу до сада исплаћено 595 милиона КМ.
"Остало је још да се исплати око пет милиона КМ и то ће бити урађено", рекла је Видовићева, преноси Срна.
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