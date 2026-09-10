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Клуб посланика СНСД: Српска неће прекидати везе са Србијом зато што то некоме у Сарајеву смета

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10.09.2026 13:09

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ПД ПС БиХ је скраћеница за Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.
Фото: ATV

Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ најоштрије је одбацио иницијативу појединих посланика за суспензију специјалних и паралелних односа Републике Српске и Србије, те поручио да неће прекидати, нити смањивати своје односе са Србијом зато што то некоме у Сарајеву смета.

"Ово је још један јалов покушај сарајевских политичара да уз помоћ странаца ограничавају уставна права Републике Српске и прекрајају Дејтонски споразум", речено је Срни у овом клубу.

Подсјетили су да Устав БиХ изричито омогућава ентитетима успостављање посебних паралелних односа са сусједним државама.

"Према томе, они данас траже од странаца да суспендују нешто што је дозвољено управо Уставом БиХ. Ако им је до Устава и Дејтона, нека их прво почну поштовати", истичу из овог клуба.

Из Клуба посланика СНСД-а поручили су да ће Република Српска додатно развијати и јачати односе са Србијом, преноси Срна.

"Србија је партнер Републике Српске, а то право нам не може укинути ниједна политичка иницијатива из Сарајева, нити било какав притисак странаца", категорични су посланици СНСД-а.

Република Српска ће, како наводе, чувати своја права, а СНСД ће их досљедно бранити.

Посланици у Представничком дому, њих 14 из Федерације БиХ, упутили су на више од 800 адреса у Европи, САД, Великој Британији иницијативу за хитно преиспитивање и привремену суспензију Споразума о успостављању специјалних и паралелних односа између Србије и Републике Српске јер се, како тврде, користи у сврху угрожавања суверенитета и политичке независности БиХ, те негирања пресуда међународних судова.

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Тагови :

ПД ПС БиХ

СНСД

Србија

posebne veze sa Srbijom

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