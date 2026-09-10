Logo

"Из Сарајева поново политички пуцањ у дејтонску БиХ и њен Устав"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 08:41

Коментари:

1
Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Фото: SRNA

Замјеник предсједавајућег Дома народа парламента БиХ Никола Шпирић сматра да све што су посљедњих дана рекли функционери такозване тројке из Сарајева уводи БиХ у неизвјесну будућност и поручује да је сваки позив на уставно преуређење без Републике Српске политички пуцањ у БиХ.

"Из њихове перспективе БиХ може да буде идеална држава само ако нема Републике Српске. Одатле се јављају и минорна удружења која подржавају уставне промјене у којима остаје десет кантона, а нестаје Република Српска. Сваки позив на уставно преуређење без Републике Српске осуђен је на пропаст и представља политички пуцањ у БиХ", рекао је Шпирић Срни.

Он сматра да овакви приједлози служе подгријавању лоше атмосфере и највише ће наштетити БиХ, унутрашњим договорима и будућем функционисању.

"Они који су до прије неколико дана позивали да се убрза европски пут БиХ и оптуживали представнике Републике Српске за наводне блокаде сада су покренули ратну реторику. Они пријете дроновима, хапшењима, кривичним пријавама, руше дипломатске односе, вријеђају на националној основи и прогоне један конститутивни народ без којег нема ни ове земље", истакао је Шпирић.

Шпирић је рекао да никаква предизборна кампања не може бити изговор за изливе мржње према Републици Српској и Србима, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Шпирић

Дејтонски споразум

ФБиХ

Република Српска

Устав БиХ

Устав Републике Српске

Коментари (1)

Више из рубрике

Аеродром Бањалука кофери путовање авион превоз транспорт

БиХ

Авиотакса угрожава рад аеродрома

12 ч

0
министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић на конференцији за медије.

БиХ

Политичко Сарајево би да протјера Србе: Не смирују се реакције на Конаковићеве "бисере"

13 ч

10
Амбасада Русије у БиХ: Прекрајање Дејтонског споразума није основ за уређење ситуације у БиХ

БиХ

Амбасада Русије у БиХ: Прекрајање Дејтонског споразума није основ за уређење ситуације у БиХ

14 ч

0
Хелез поднио пријаве против 37 припадника ОС БиХ због генерала Младића

БиХ

Хелез поднио пријаве против 37 припадника ОС БиХ због генерала Младића

15 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

08

56

Цијена нафте пробила психолошку границу

08

54

Европа страхује због сукоба и слабијих залиха

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима