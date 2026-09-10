"Из Сарајева поново политички пуцањ у дејтонску БиХ и њен Устав"

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајућег Дома народа парламента БиХ Никола Шпирић сматра да све што су посљедњих дана рекли функционери такозване тројке из Сарајева уводи БиХ у неизвјесну будућност и поручује да је сваки позив на уставно преуређење без Републике Српске политички пуцањ у БиХ.
"Из њихове перспективе БиХ може да буде идеална држава само ако нема Републике Српске. Одатле се јављају и минорна удружења која подржавају уставне промјене у којима остаје десет кантона, а нестаје Република Српска. Сваки позив на уставно преуређење без Републике Српске осуђен је на пропаст и представља политички пуцањ у БиХ", рекао је Шпирић Срни.
Он сматра да овакви приједлози служе подгријавању лоше атмосфере и највише ће наштетити БиХ, унутрашњим договорима и будућем функционисању.
"Они који су до прије неколико дана позивали да се убрза европски пут БиХ и оптуживали представнике Републике Српске за наводне блокаде сада су покренули ратну реторику. Они пријете дроновима, хапшењима, кривичним пријавама, руше дипломатске односе, вријеђају на националној основи и прогоне један конститутивни народ без којег нема ни ове земље", истакао је Шпирић.
Шпирић је рекао да никаква предизборна кампања не може бити изговор за изливе мржње према Републици Српској и Србима, преноси Срна
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