Авиотакса угрожава рад аеродрома

Аутор:Магдалена Глигић
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Потребно је поново увести мораторијум на таксу по одлазаћем путнику или размислити о томе да она буде смањена како би био задржан раст у авио-сектору у БиХ, порука је министра транспорта и комуникација у Савјету министара БиХ.
Един Форто се данас састао са генералним директором Међународног савјета аеродрома за Европу, представницима Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ, Дирекције за цивилно ваздухопловство и аеродрома у БиХ. На столу су се нашли изазови с којима се суочава тај сектор.
Увођење мораторијума или смањење таксе неопходини су како би авиокомпаније остале у земљи, порука је министра комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ. Един Форто каже да је такса једна од главних препрека, посебно лоу кост компанијама. Оне прве напуштају дестинације које имају намете које штете њиховим профитима.
"Ако имате велики број путника то утиче на профит и може бити кључно да не желите више летјети из Тузле, Сарајева Бањалуке и Мостара. Због тога је јако битно да наша политика размотри да поново уведемо мораторијум или да смањимо износ таксу до мјере гдје више не представља опасност за наше аеродроме", министар транспорта и комуникација у Савјету министара БиХ Един Форто.
Да би растући трошкови авио превоза највише могли погодити мање аеродроме налик оним у БиХ, каже и Директор Међународног савјета аеродрома за Европу. Нада се проналаску рјешења.
"Захвални смо на залагању да се таксе укину и мораториј поново успостави, или бар да се износ такси смањи и то је оно чему се ми надамо и очекујемо да се то догоди што је прије могуће", истакао је генерални директор "АЦИ Еуропе" Оливиер Јанковец.
Наплате таксе и даље је кључно питање за конкурентност, али и опстанак домаћих аеродрома на Европском тржишту, упозоравају из четири међународна аеродрома у БиХ.
"Надамо се да ћемо у наредном периоду имати помаке када је упитињу или доношење одлуке о мораторијуму или потпуно окидање таксе или у њеном додатном смањењу", директор Међународног аеродрома Сарајево Дино Селимовић.
Закључак са састанка је да БиХ мора да побољша услове пословања својих аеродрома и спремно дочека промјене на глобалном авио тржишту како би сачувала постојеће и привукла нове авио компаније.
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