Додик: Челинац - мјесто које се развија, гради, шири и јача

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Вријеме је најбољи судија. А године власти СНСД-а у Челинцу најбоље показују шта значи када постоје политика, план и људи који знају шта раде, навео је лидер СНСД Милорад Додик.
"Челинац данас није сиромашна периферија Бањалуке. То је мјесто које се развија, гради, шири и јача. СНСД је годинама улагао у Челинац, у његову инфраструктуру и услове за живот људи, и резултати те политике се виде на сваком кораку", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Вријеме је најбољи судија. А године власти СНСД-а у Челинцу најбоље показују шта значи када постоје политика, план и људи који знају шта раде.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 10, 2026
Челинац данас није сиромашна периферија Бањалуке. То је мјесто које се развија, гради, шири и јача. СНСД је годинама улагао у Челинац, у… pic.twitter.com/ulPNW9sGlX
Казао је да нису дошли да причају шта би могли урадити.
"Показали смо шта знамо да урадимо. И наставићемо још снажније", поручио је Додик.
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