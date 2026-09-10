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Додик: Челинац - мјесто које се развија, гради, шири и јача

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10.09.2026 22:36

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Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Вријеме је најбољи судија. А године власти СНСД-а у Челинцу најбоље показују шта значи када постоје политика, план и људи који знају шта раде, навео је лидер СНСД Милорад Додик.

"Челинац данас није сиромашна периферија Бањалуке. То је мјесто које се развија, гради, шири и јача. СНСД је годинама улагао у Челинац, у његову инфраструктуру и услове за живот људи, и резултати те политике се виде на сваком кораку", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Казао је да нису дошли да причају шта би могли урадити.

"Показали смо шта знамо да урадимо. И наставићемо још снажније", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Челинац

СНСД

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