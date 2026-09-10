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Минић: Захвалан сам на подршци која нас обавезује да наставимо путем развоја и напретка

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10.09.2026 19:00

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СНСД, Кнежево
Фото: x.com/minic_savo

Чини ми се да знам сваки шумарак, камен и сваки поток око Кнежева, рекао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић.

"Одлично знам колико је овдје природа лијепа и какве све потенцијале има ова општина. А знам и какви су домаћини у Кнежеву и зато је овај скуп за мене посебно важан", рекао је Минић.

Људи који раде тешке послове, каже он, чији карактер су изоштриле сурове зиме и ратно страдање, су вечерас својим присуством показали да су препознали да радимо у интересу Српске.

"Неизмјерно сам захвалан на подршци која нас обавезује да наставимо путем развоја и напретка", рекао је он.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Кнежево

СНСД

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