Минић: Захвалан сам на подршци која нас обавезује да наставимо путем развоја и напретка

Аутор:АТВ редакција
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Чини ми се да знам сваки шумарак, камен и сваки поток око Кнежева, рекао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић.
"Одлично знам колико је овдје природа лијепа и какве све потенцијале има ова општина. А знам и какви су домаћини у Кнежеву и зато је овај скуп за мене посебно важан", рекао је Минић.
Људи који раде тешке послове, каже он, чији карактер су изоштриле сурове зиме и ратно страдање, су вечерас својим присуством показали да су препознали да радимо у интересу Српске.
Чини ми се да знам сваки шумарак, камен и сваки поток око Кнежева. Одлично знам колико је овдје природа лијепа и какве све потенцијале има ова општина. А знам и какви су домаћини у Кнежеву и зато је овај скуп за мене посебно важан. — Саво Минић (@minic_savo) September 10, 2026
Људи који раде тешке послове, чији карактер су… pic.twitter.com/77Nw5LSuNV
"Неизмјерно сам захвалан на подршци која нас обавезује да наставимо путем развоја и напретка", рекао је он.
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