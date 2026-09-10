Ковачевић: Станивуковићеве увреде и рјечник су срамни

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Тешко је бирати ријечи за изјаве Драшка Станивуковића, јер његове увреде и рјечник су срамни, показао је да је неваспитани дрипац, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Коментаришући Станивуковићев говор на једној трибини, Ковачевић је навео да је јако тешко бирати ријечи.
Он је додао да "Драшко Станивуковић, један млађи момак", а да је Синиша Каран доказани патриота, један од најцјењенијих, најуваженијих и најпрепознатљивијих експерата уставног права у Републици Српској, који је цијели живот посветио Републици Српској.
Напоменуо је да је Каран био у полицији цијели рат, бранио све нас, био и генерални секретар предсједника Републике, генерални секретар Владе, министар високог образовања, министар унутрашњих послова и коначно предсједник Републике, али је и све то вријеме паралелно био и професор уставног права.
"Студенти га много воле, цијене, уважавају и да сада један, трудим се да бирам ријечи, али то не може неко ко је васпитан изговорити", навео је Ковачевић.
Наводи да "само један неваспитани дрипац може изговарати такве ствари на најнижем, на најјефтинијем могућем нивоу".
Регион
Трансродне лутке у вртићу изазвале буру у политици
"Да каже да је Каран ништа, да је он једна нула. Наши људи из задруге, кад узму и отворе по пиво, причају мало љепше. Онда даље коментаре, па каже да је Саво Минић министар кандидат за кума. Па његов кум је носилац једне од његове листе из његове странке. Само што је за разлику од његовог кума Саво овдје само кум", рекао је Ковачевић.
Он је додао да је Саво Минић неко ко се доказао, са 18 непуних, 19 година одазвао се позиву своје државе и био на ратишту од Бихаћа, па широм Републике Српске, вратио се, завршио редовни факултет, за разлику од Станивуковића.
Ковачевић је истакао да је "Минић и послије учешћа у рату радио као адвокатски приправник, па положио за адвоката, отворио своју канцеларију".
Додао је да се Минић два пута кандидовао и два пута побиједио за начелника Шамца, био и директор и приватних и јавних предузећа, и министар и коначно постао предсједник Владе.
Он је напоменуо да је Минић унио једну пријеко потребну енергију Влади Републике Српске.
"Видимо да стварно рјешава бројне проблеме и да онда један младић говори о некаквим стомачинама, какав је то ријечник? Ја се бавим политиком и падају тешке ријечи у политици, али ово је стварно дно дна. Каже стомачина оваква, стомачина онаква, Боже ме сачувај", навео је Ковачевић.
Ковачевић је истакао да Станивуковић наставља, па онда каже да "Милорад Додик јаше".
"Није Милорад Додик господину Станивуковићу ништа зајахао. Милорад Додик је 20 година побјеђивао на изборима и побеђује и даље, зато што је све то вријеме, па и сада, имао такве некултурне и недорасле и подкапацитиране политичке противнике. Срам и стид нека га буде. Мене је срамота тога као грађанина Републике Српске", нагласио је Ковачевић.
Указао је да то није ниво Републике Српске, ниво Бањалуке, да се један градоначелник на тај начин изражава.
"Због чега? Због тога што се с неким политички не слажи. Срам и стид нека га је", закључио је Ковачевић.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч11
Најновије
Најчитаније
18
53
18
45
18
38
18
24
18
19
Тренутно на програму