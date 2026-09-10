Додик: Неће Хелез да говори Србима шта смију, а шта не

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да Срби, православци, кроз вијекове поштују обред сахране, а да се Зукан Хелез само уткрује да покаже мржњу према српском народу и да не доприноси стабилности нити било чему што би могло очувати БиХ.
На питање о томе како Зукан Хелез поново пријети Републици Српској, најављује
укидање, говори да зна шта му је чинити, Додик је рекао да неће Хелез да говори Србима шта смију а шта не смију.
"То је његова пијана глава измислила, па он мисли да што више лаје, да би могао да буде примијећен. А успут желе да кажу да се они боре за БиХ. За коју БиХ?", упитао је Додик.
Додик је оцијенио да се Хелез вјероватно утркује и у овој предизборној кампањи да покаже неку своју памет.
"Имајући у виду и ту његову пијану луду главу, мислим да не доприноси стабилности и миру. Не доприноси било чему што би могло очувати БиХ", истакао је Додик.
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Нагласио је да се БиХ дијели и распада као леш који је немогуће саставити. "Кад сте у стању леша, онда је готово. Сљедећа фаза је распад. Е, то је БиХ. А он могу својим намјештеним судовима шта год хоће да прогањају, видјећемо докле", рекао је Додик.
Он сматра да ни Хелез неће то дуго радити, али да се увијек укаже када је мржња према Србима, Србији, он се ту утркује, али не заслужује пажњу јер је нејак.
Према Додиковим ријечима, нема никаква овлаштења, није БиХ, а кад проговори у своје име онда покаже да је "обична будалетина" која не може ништа смислено да говори, осим да вријеђа Србе.
Додик је навео како је ФБиХ сахрањен Расим Делић, осуђен за злочине над Србима, а другима држе придику о томе.
Истакао је да је сахрана генерала Ратка Младића била вјерски, православни обред, те нагласио да Срби кроз вијекове поштују тај обред.
"Он мора да зна, пошто не зна, да ми палимо свијеће и за живе и за мртве. И да се у нашим храмовима молимо једнако и за живе и за мртве. Мене не занимају њихови обреди. Поштујем свакога. Али ова хистерија што се дешава није само прича како они то желе да сведу на Младића већ је то прича о БиХ", рекао је Додик.
Указао је како се Исламска заједница у БиХ бави политиком јер при избору њиховог поглавара, сва три кандидата су морала да направе дио програма који се зове политички.
"Значи, Исламска вјерска заједница се бави политичким програмом. Шта мислите, да неко од ових наших владика каже: `Ево мој политички програм`. Како би се то гледало?", упитао је Додик и додао како пишу тамо да је то њихова држава и да се они боре.
Додик је навео да је њима у Сарајеву мултиграђанска странка да повуку Војина Мијатовића тамо и да га увале у криминал, па га сад гањају.
"Ја не жалим Мијатовића, али то гледам на други начин. Повучете га из Бањалуке и прославите га као неко божанство које је дошло из Бањалуке, а онда му убаците кривичну пријаву. Наравно, дабогда се из тога не извукао", рекао је Додик.
Додик је нагласио да у Сарајево никад више отићи неће, једино ако баш буде морао, под неком врстом присиле.
"То је за мене далеки, не Блиски, него Далеки исток. Тамо нема ништа што би било интересантно за Србе. Тамо нема ничега што ми можемо да очекујемо", рекао је Додик.
(СРНА)
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