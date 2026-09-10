Отворен Центар за цистичну фиброзу - за свеобухватнију заштиту обољелих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Центар за цистичну фиброзу, који је данас отворен при Универзитетском клиничком центру Републике Српске, представља мјесто које ће обољелима пружити још квалитетнију, савременију и свеобухватнију здравствену заштиту, поручила је дјечији пулмолог-бронхолог Оливера Љубоја.
Љубоја је рекла да Центар за цистичну фиброзу представља мјесто континуитета лијечења, стручности, подршке и наде.
"То је мјесто гдје желимо да сваки пацијент зна да није сам – од дјетињства, па све до преласка у одраслу здравствену заштиту. Ово није само улагање у терапију, ово је улагање у живот , здравље и будућност наше дјеце и младих", рекла је Љубоја, која је начелник Клинике за дјечије болести у УКЦ-у.
Она је захвалила Влади Републике Српске и осталим институцијама што су препознали значај који овај центар има за дјецу обољелу од цистичне фиброзе и њихове породице.
"Захваљујући њиховој заједничкој посвећености и обезбијеђеним финансијским средствима наши пацијенти данас имају најсавременију терапију за лијечење цистичне фиброзе, која мијења природни ток болести и доноси нову наду, бољи квалитет живота и сигурнију будућност", истакла је Љубоја.
Вршилац дужности генералног директора Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске Никола Шобот рекао је да данашње отварање Центра за цистичну фиброзу представља велики искорак за ову здравствену установу, али и обољеле.
Шобот је рекао да Центар представља резултат сарадње и посвећености запослених у УКЦ-у, који се годинама труде да помогну дјеци обољелој од цистичне фиброзе, за коју се некада није очекивало да ће дочекати пунољетство, а она су данас одрасли људи који завршавају школе и склапају бракове.
"Влада Републике Српске стално улаже у здравство", напоменуо је Шобот.
Двадесетчетворогодишња Дајана Каурин, која болује од цистичне фиброзе, рекла је да се са новим лијеком "трикафта" осјећа као здрава особа, а да им новоотворени центар много значи.
Четрдесетшестогодишњи Александар Анђић из Омарске, који болује од цистичне фиброзе од 24 године, истакао је да је имао пуно повјерење у љекаре и медицинско особље УКЦ-а.
"Уз иновативни лијек `трикафта` мој живот је пуно квалитетнији", рекао је Анђић.
Предсједник Савеза за ријетке болести Републике Српске Биљана Котур, чији син болује од цистичне фиброзе, истакла је да је љекар Љубоја годинама пратила све европске трендове везане за лијечење ове болести и указивала на иновативне терапије.
У Републици Српској тренутно је регистровано 27 обољелих од цистичне фиброзе, међу којима је 11 одраслих пацијената - најстарији има 46 година, а најмлађи свега два мјесеца.
Посебан значај Центра је у обезбјеђивању континуитета лијечења, укључујући транзицију пацијената из педијатријске у адултну здравствену заштиту. Ријеч је о процесу који представља мост између дјетињства и одраслог доба без прекида лијечења, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
06
16
01
15
56
15
55
15
53
Тренутно на програму