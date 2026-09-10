Најављене нове блокаде граница

Аутор:АТВ редакција
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Професионални возачи из Босне и Херцеговине и даље се суочавају с проблемима на граници с Хрватском након што потроше дозвољених 90 дана боравка у земљама Шенгена у периоду од 180 дана.
Како пише БХРТ, случајеви враћања возача забиљежени су на граничним прелазима Изачић, Брод и Жупања. Проблем није нов, али је посљедњих мјесеци постао израженији због строже контроле времена проведеног у шенгенском простору.
Из Конзорцијума "Логистика БиХ" упозоравају да се слична ситуација односи и на професионалне возаче из Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније. Наводе да поједини возачи, након прекорачења дозвољеног боравка, могу бити суочени с враћањем са границе, прекидом путовања, депортацијом, али и забраном поновног уласка у Шенген.
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Посебан проблем за возаче представља чињеница да се правило 90/180 примјењује и на њих, иако у земљама Европске уније бораве због посла, а не туристички. Због природе међународног транспорта, возачи велики дио времена проводе на територији ЕУ, због чега брзо потроше дозвољени број дана.
Превозници из БиХ већ су раније тражили измјену овог режима. Конзорцијум "Логистика БиХ" предлагао је да се професионалним возачима омогући дужи боравак, односно између 125 и 130 дана у оквиру 180 дана.
Због неријешеног проблема најављене су и нове протестне активности. Превозници су за 14. септембар најавили заједничку блокаду граничних прелаза према државама чланицама Европске уније, уколико се у међувремену не пронађе рјешење.
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Проблем би, према ранијим упозорењима представника превозника, могао додатно погодити транспортни сектор и ланце снабдијевања, јер професионални возачи који потроше дозвољени број дана не могу нормално обављати посао на рутама према земљама Шенгена.
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