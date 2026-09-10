Земљотрес продрмао БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 2,8 по Рихтеру затресао је данас, 10. септембра, у 14.15 шире подручје Високог.
Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ), епицентар је био пет километара од Високог, односно 19 км од Сарајева.
Како су појаснили, потрес је евидентиран на дубини од два километра.
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