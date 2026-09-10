Саобраћајна незгода у Бањалуци: Хитна помоћ на терену

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћајна незгода догодила се данас у бањалучком насељу Кумсале, у Улици браће Пиштељића.
У незгоди су учествовали путнички аутомобил и мотоцикл, а на мјесту догађаја је екипа Хитне помоћи.
Због незгоде су створене гужве и саобраћај се на овој дионици одвија успорено.
Друштво
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Више информација о околностима незгоде, као и евентуално повријеђеним лицима, биће познато након завршетка увиђаја, пише Глас Српске.
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