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Саобраћајна незгода у Бањалуци: Хитна помоћ на терену

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10.09.2026 16:13

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Саобраћајна незгода догодила се данас у бањалучком насељу Кумсале, у Улици браће Пиштељића.

У незгоди су учествовали путнички аутомобил и мотоцикл, а на мјесту догађаја је екипа Хитне помоћи.

Због незгоде су створене гужве и саобраћај се на овој дионици одвија успорено.

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Више информација о околностима незгоде, као и евентуално повријеђеним лицима, биће познато након завршетка увиђаја, пише Глас Српске.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

Бањалука

Хитна помоћ

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